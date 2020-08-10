超10万箱问题坚果流出，千亿市场亟待规范

日前，“10万余箱问题坚果流入市场”这一话题登上了微博热搜。

据央视财经报道，有消费者在网上花费126元购买了2盒国内某网红品牌的坚果，发现味道不对劲，于是选择报警。

警方在对网店展开调查后，于今年6月查处制假窝点。根据发货订单计算，犯罪嫌疑人以50元左右的价格，先后销售坚果共计10万余箱，300多万袋。

根据相应的打码视频素材，此次被假冒的网红品牌被大众指向了沃隆坚果。

8月5日和6日，沃隆坚果分别在其官方微博以及公众号上发布了致消费者的一封信，指出其打假办此前一直积极配合相应的调查工作，并提示消费者购买时要认准正规渠道。

8月6日下午，沃隆每日坚果所属的青岛沃隆食品有限公司相关负责人向《国际金融报》记者坦言，假冒产品对其品牌带来了较大影响。“但是打假工作还是必须要做的，牺牲一段时间的品牌名誉，希望能换来后面良好的市场环境”。

网红坚果牵出大案

根据央视财经报道，2019年12月底，家住浙江海盐的姚先生，在网上以126元的价格购买了2盒某网红品牌坚果，这比他以前在线下超市购买的同款坚果要便宜一半。

原以为是捡了个大便宜，没想到买回来一尝，才发现味道不太对劲。网上购买的坚果味道与以前购买的坚果口味相差甚远，姚先生怀疑他买到了假货，于是选择报警。

据称，海盐县公安局巡特警大队受案后，立即将样品送去沃隆坚果食品有限公司。经鉴定，商品为假冒产品。随后，其对网店展开调查。今年6月，警方查处制假窝点，查处假冒坚果产品1000多箱，原材料2吨多，生产设备十余套，现场环境极为恶劣。

根据发货订单计算，犯罪嫌疑人以50元左右的价格，先后销售坚果共计10万余箱，300多万袋。整个案件案值达到1000多万元。这些假冒产品不但在重量上缺斤少两，而且霉菌数量相较正规产品超标了10倍多。

《国际金融报》记者翻阅资料后注意到，这并非沃隆首度遭遇假冒。据《姑苏晚报》今年5月底报道，常熟警方寻迹追查，从一袋小小的坚果入手，牵出一个跨省生产销售伪劣商品的产业链，相关涉案价值2000余万元。当时，涉及的品牌即为沃隆。此外，青岛当地媒体也曾报道过类似案例。

对于此次的最新案件，沃隆方面高度重视。“近日，央视媒体报道假冒沃隆每日坚果牵出了大案，涉案价值高达1000余万元。媒体报道一出，引发社会大众广泛关注与热议。随后，经我司打假办公室确认，从2019年12月，我司打假办收到消费者提供的举报线索后，一直积极配合并协助警方进行调查，经过我司打假办工作人员与警方数月的大规模搜查，最终成功抓捕制假、售假犯罪嫌疑人10余人。”在致消费者的一封信中，沃隆方面这样表示。

其还称，为保障消费者的合法权益，沃隆坚决抵制造假售假行为。未来，公司也会继续加大相应资源投入，协助警方进行打假工作，严厉打击违法犯罪分子。

事实上，此次假冒事件也给沃隆的销售带来了不利影响。“不敢买了，害怕买到假的。”有消费者在社交媒体上直言。

CIC灼识咨询执行董事朱悦告诉记者，类似的产品造假从根本上还是食品安全和监管的问题，不光是坚果类，也包括整个休闲食品行业。“像沃隆的每日坚果，作为网红产品，分享性强传播快，从销售量和价格水平上看，易成为不法分子造假的对象。而出现此类假冒问题，也容易对企业及品牌造成不小的负面影响”。

记者注意到，在沃隆的官方公众号上，其当前已经拥有防伪查询功能。沃隆方面相关负责人在接受《国际金融报》记者采访时表示，防伪验证其一直都有，但在去年临近年末时公司已全部停止了此项功能。“因为（我们）发现假冒产品也伪造了一个假的防伪查询平台，整个验证流程跟我们一模一样。有消费者买到假货，在假平台上验证成功但产品吃着口感不对来投诉，我们才发现这个问题”。

沃隆该名负责人表示，当前的防伪入口是年后改进后更新的二代防伪，在部分渠道测试使用，后期优化完毕会在全渠道投入使用。

据称，目前，沃隆公司打假办公室有10个人，一年投入费用400万元左右，包括防伪生产设备、系统的投入和人员费用。“制假售假太猖獗了，如果可以，我们还是希望能在事情处于可控范围内时，借助政府（相关部门）的力量赶紧解决，不然长久下去对品牌声誉影响更大，现在我们打假办同事还在外地跟警方一起蹲点”。

千亿市场鱼龙混杂

去年9月份，第一财经商业数据中心联合天猫推出的2019坚果炒货行业消费洞察趋势白皮书显示，坚果类食品市场已经位列整个休闲食品规模第二，正释放千亿市场。细分品类上，混合坚果“江湖地位”无可撼动，占据坚果市场半壁江山。

近些年，坚果已经成为休闲零食赛道竞争最激烈的战场。以三只松鼠、良品铺子、恰恰、沃隆等为代表的零食巨头均开始加大对坚果市场的投入力度。在2018年年度的股东大会上，洽洽食品董事长陈先保就曾表示，公司将全面定位坚果领域，下决心“all in坚果”，提升和丰富坚果产业的产品品类和品牌。

小小的坚果引发了千亿级的商业混战，零食巨头们的纷纷布局，导致这条赛道变得异常拥挤，产品同质化严重。以每日坚果为例，在电商平台搜索，包括三只松鼠、百草味、来伊份、洽恰等均有类似的产品。

热闹的市场中，坚果类产品品质“鱼龙混杂”。去年的“917中国坚果健康周”开幕式暨高峰论坛上，中国食品发酵工业研究院教授级高级工程师元晓梅曾指出，去年第二季度，全国市场监管系统共完成并公布635151批次食品，不合格的15560批次，总体不合格率为2.4%，比2018年同期下降0.1个百分点。但具体到炒货食品及坚果制品这一类来看，其不合格率达2.9%，高于总体水平。且环比来看，炒货食品及坚果制品的不合格率也在增长。

“我们看所有行业随着发展都会经历从发展阶段进入规模化阶段再到集中阶段，规模化阶段企业数量激增但是水平参差不齐，很多公司是为了分一杯羹，然后获利离场，就像沃隆每日坚果这个产品火了，国内马上有300多家企业跟进。”沃隆方面这样向记者表示。

其还指出，今年还在做每日坚果的企业已经少了很多，因为行业已经到了集中阶段，接下来可能还会继续洗牌，淘汰掉产品品质差和没有竞争力的企业。能留下来的，必须有强大的上游供应链和下游营销渠道，同时产品力和品牌力缺一不可。

朱悦表示，坚果品类确实是中国休闲食品行业兼具规模和成长性的赛道。CIC灼识咨询的数据显示，中国坚果炒货市场2019年已达千亿元，未来五年的年均增速也超过15%，远高于同期整体休闲食品行业的个位数年增速。

“坚果领域还是在一个增长期朝成熟期过渡的阶段。为了解决诸多行业问题，或者说坚果类企业未来更好的发展，还是应该在产品安全性、创新性、品牌及渠道营销等多个角度努力，包括如何借力大数据、人工智能等零售科技手段，更好地在研发、选品、定价、营销、会员运营、物流、存货、售后等各环节提升竞争力。”朱悦最后这样指出。

(责编：李都也(实习生)、李栋)