维维股份“戒酒”，降价清仓枝江酒业

兜兜转转，在剥离贵州醇后不到两年时间，枝江酒业也被维维股份摆上了“货架”，而接盘方竟同为江苏综艺控股有限公司（下称“江苏综艺”）。

8月4日下午，维维股份发布公告称，为进一步聚焦主业的总体战略规划安排，公司拟将枝江酒业71%的股份以4.615亿元的对价转让给江苏综艺。

根据维维股份的表述，交易完成后，公司将产生股份转让收益1.17亿元，“取得的股份转让款主要用于补充公司流动资金，更好地聚焦主业发展”。

反观江苏综艺，这家集“清洁能源、先进科技、综合金融”三位于一体的国际性高科技投资控股集团已是第三次将触角伸至白酒行业，前两次分别为2002年投资洋河酒厂以及2019年将贵州醇酒业收入囊中。

枝江酒业易主

由创办于1817年的“谦泰吉”槽坊演变而来的枝江酒业，是湖北省最大的白酒生产企业之一。2009年10月，其与维维股份实现战略重组，后者以3.48亿元收购前者51%股权，成为其控股股东，4年后，维维股份再次出资2.4亿元增持其20%股份，持股比例上升至71%。

枝江酒业股权显示，目前，除维维股份持有其71%的股权外，枝江市金润源建设投资开发有限公司持股19%，为第二大股东，第三大股东为徐州正禾食品饮料有限公司，持股10%。

“本次交易参照评估结果，经过双方友好协商确定枝江酒业股东全部权益价值为6.5亿元，较评估价值溢价138.97万元，溢价率为0.21%，公司对应71%股份的价格为4.615亿元。”维维股份方面指出。不过目前上述股份转让合同尚未签订。

这意味着，经历两次收购，先后耗资5.88亿元将枝江酒业收入囊中的维维股份，最终以减价近1.3亿元的代价将后者“清仓”处理。

“虽然白酒板块较为热门，但对于维维股份来说，经过多年经营，枝江酒业的业绩并不乐观，严重拖累了上市公司的业绩，目前维维无意也无力持续精耕，所以此次出售是其持续剥离不良资产的体现。”白酒行业专家蔡学飞在接受《国际金融报》记者采访时称。

根据财报，在2011年迎来营收的历史高峰19.99亿元后，枝江酒业便进入盈利的下行通道。2012年至2016年，其净利润从1.78亿元跌至0.22亿元，2017年其首度陷入亏损录得-193万元净利润，2018年及2019年净利润亏损规模继续扩大，分别净亏0.37亿元和0.86亿元。

“枝江酒业作为区域名酒，品牌依然有一定的市场价值，现在售出，算是一种解套。”在蔡学飞看来，江苏综艺在白酒领域的企图心及经验值，维维股份难以与之比较。

实际上，就在2018年维维股份披露剥离贵州醇酒业的公告后，外界就对曾推测未来枝江酒业或将步其后尘。香颂资本董事沈萌此前对记者表示，枝江酒业的基本面和贵州醇有很大的相似性，不排除被剥离的可能性。

如今，一语成谶。江苏综艺作为“故事主角”出场既在意料之外，也是情理之中。根据维维股份披露的信息，位于江苏省南通市的江苏综艺，近三年主要从事实业投资、投资项目管理等业务。2019年，其实现营收2.7亿元，归属净利润为1.5亿元。

“考虑到江苏综艺此前有投资洋河以及收购贵州醇的举动，应该说此次收购也有一定的历史原因。”一位白酒行业资深人士对记者表示，这是江苏综艺持续深化酒业板块的举措，不排除其有借助苏酒人力资源重新整合名酒的企图。

清仓白酒业务

若上述交易最终达成，这也预示着自2006年开始涉足白酒领域，“酒龄”长达14个年头的维维股份将彻底“戒酒”。

2006年11月，该公司以8000万元的价格收购江苏双沟酒业38.27%的股权。收购完成后，维维股份成为双沟酒业第一大股东。两年后，维维股份再次增资双沟酒业，持股增至40.59%。2009年双沟酒业被宿迁市国锋资产经营有限公司收回，维维股份转让双沟酒业股权取得2.1亿元的净收益。

“或许正是由于维维股份在投资双沟酒业上尝到甜头，才使得维维股份坚定了进军白酒领域的决心。”一位长期关注白酒领域的相关人士对记者如是推测。

挥别双沟酒业后，枝江酒业是维维股份“白酒之旅”的第二站，之后其一并将目光投向贵州醇酒业。资料显示，2012年维维股份出资3.57亿元对贵州醇酒业进行股权投资，持股占比51%。4年后，维维股份再次出资2800万元加码贵州醇4%股份，由此持股比例上升至55%。至此维维股份白酒业务版图基本完成。

然而，自2012年开始，维维股份白酒板块营收就持续下滑。2012年-2017年，维维股份白酒板块营收从18.6亿元下降到6.57亿元，并呈逐年下滑态势。根据维维股份2017年年报，白酒板块虽成为其仅次于固体饮料板块的第二大主营业务，但其营业收入同比减少超过30%。

2018年下半年，维维股份宣布以2.75亿元的成交价将其持有的贵州醇股权全部出售，而这一交易价将相比最初的出资3.85亿元，亦亏损超1亿元。

对于维维股份折戟白酒行业的原因，上述相关人士认为，在中国白酒消费升级的大趋势下，枝江和贵州醇依然是以中低端产品结构为主的地方性白酒品牌，无论是从品牌价值高度、产品结构、还是利润增长点来看，都不具备优势。

折戟白酒业，只是这个以豆奶起家的公司多元化失败的表现之一，创立于1994年的维维股份，在成立之初主打豆奶产品，6年之后其登陆资本市场。上市之后，该公司开始尝试另辟蹊径，试图开辟新战场，除了主营维维豆奶之外，还广泛涉足乳业、房地产、白酒、生物制药、茶业、煤矿、粮油多个领域。

然而，其多元化之路并非一帆风顺，甚至可以用艰难来形容，近年来，该公司曾多次提出“回归主业”的口号。根据其2019年年报，目前维维股份的业务主要分为豆奶粉、植物蛋白饮料、粮食初加工和酒类产品四大板块。2019年，其营收微增0.12%至50.39亿元，净利润同比增长22.22%至7292.6万元。其中，占比营收贡献榜榜首的是粮食初加工产品，全年营收为20.55亿元；其次是同比增幅仅为4.75%的豆奶粉业务，全年营业收入为17.55亿元，而以枝江系列产品为主的酒类营收4.32亿元，同比下降25.84%。

8月4日晚间，关于维维股份转让枝江酒业后公司的进一步规划等问题，《国际金融报》记者联系维维股份方面，但截至发稿未有进一步回复。

(责编：李都也(实习生)、李栋)