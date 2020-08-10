7月出口大涨 下半年如何稳外贸

继6月进出口增速双双回正后，进入下半年，我国外贸进出口继续趋稳向好。8月7日，海关总署发布消息称，7月我国外贸进出口2.93万亿元，增长6.5%。其中，出口强势实现两位数增长，达到1.69万亿元，增长10.4%；进口1.24万亿元，增长1.6%。目前我国外贸形势依然复杂严峻，未来外贸企业的订单将从哪来？有专家指出，刚性需求出口及替代性出口将是订单主要来源。在企业努力抓订单、转内销的同时，我国也将继续全方位支持企业开拓市场，稳住外贸基本盘。

机电产品、集成电路拉动

据海关总署数据，今年前7个月，我国货物贸易进出口总值17.16万亿元，比去年同期（下同）下降1.7%，降幅较上半年收窄1.5个百分点。其中，出口9.4万亿元，下降0.9%；进口7.76万亿元，下降2.6%。

“从具体商品来看，出口拉动的主要产品为自动数据处理设备、口罩等纺织物、塑料制品与集成电路。”中国社科院世界经济与政治研究所助理研究员石先进在接受北京商报记者采访时分析。

前7个月，我国出口机电产品5.5万亿元，增长0.2%，占出口总值的58.5%。石先进分析，其中出口贡献最大的是自动数据处理设备及其零部件，其同比增速从6月的16.1%上升到7月的35.7%，占7月总出口的8.1%，出口增长贡献率达到31.3%。

此外，口罩等纺织品仍保持着一定的出口拉动作用。前7个月出口包括口罩在内的纺织品6343.2亿元，增长35.8%。

值得一提的是，集成电路对7月的出口贡献率也比较高，石先进计算，其增速从6月的8.4%上升到7月的15.9%，占7月总出口的4.5%。

而就在8月4日国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》中，刚刚提出要深化集成电路产业和软件产业全球合作，推动集成电路产业和软件产业“走出去”，集成电路的高质量出口将备受期待。

复工复产保障供货能力

值得注意的是，从海关数据来看，不仅前7月进出口降幅有所收窄，而且7月出口实现了两位数增长，进口也维持了6月以来的正增长势头，即使与去年同期相比，这也是一个可喜的成绩。

降幅收窄主要得益于5、6月以来我国企业陆续实现复工复产。在7月14日的新闻发布会上，海关总署新闻发言人李魁文表示，“国内疫情防控形势向好，率先推动企业复工复产，对进出口形成了有力支撑”。

商务部研究院国际市场研究部副主任白明在接受北京商报记者采访时表示，国家政策保障有力，在企业遇到困难的情况下给企业支持，让更多企业活下来。抗疫胜利保障了我国企业的出口能力，复工复产使我们有足够的产能实现外贸的恢复。

我国国内供给能力的提升为带动出口发挥了重要作用。浙商证券首席经济学家李超表示，国内大循环有助于进一步提升供给能力，通过提升供给质量、改善供给效率的措施有助于提振我国出口，替代海外供给。

“结合高频数据和行业视角来看，我国供给优势提振出口与海外复工复产共同带来的订单修复逐步体现，7月亚洲-北美、欧地航线的停航数量较6月减少1/4，7月上旬和中旬我国主要枢纽港口货物吞吐量同比为12.1%和7%，外贸货物吞吐量为14.4%和6.4%。”李超说。

在海外市场方面，据海关总署数据，我国对东盟、欧盟和日本进出口也均有所增长。前7个月，我国与东盟贸易总值2.51万亿元，增长6.6%，占我国外贸总值的14.6%。其中，我国对东盟出口1.4万亿元，增长5.6%；自东盟进口1.11万亿元，增长7.8%。我国与欧盟贸易总值为2.41万亿元，增长0.1%，占我国外贸总值的14%。其中，我国对欧盟出口1.47万亿元，增长4%；自欧盟进口9367.2亿元，下降5.6%。

这与近年来我国开拓多元化国际市场不无关系。其中，中国对“一带一路”沿线国家投资增长带动了贸易往来。此外，中欧双方谈判团队也在6、7月举行了两轮谈判，在第三十一轮谈判中，双方就公平竞争规则方面的文本议题取得重大进展。

刚性需求支撑新订单

李魁文此前表示，我国外贸发展面临的不确定、不稳定因素明显增多，叠加中美经贸摩擦的影响，下半年进出口形势依然复杂严峻。但我国外贸发展韧性足、回旋余地大，随着一系列稳外贸政策措施效应的持续释放，有信心稳住外贸基本盘。

今年以来，海关总署先后出台外贸稳增长10条措施并制定50条具体任务清单等一揽子政策措施，支持企业复工复产达产，保障外贸产业链、供应链的畅通运转。持续扩大进口国家和商品的范围，扩大我国产品出口。

7月进出口数据为下半年外贸形势开了一个好头。随着支持出口转内销、第六批自贸区试点经验推广等政策的持续发力，今后进出口好转趋势能否持续？

商务部研究院副研究员庞超然对北京商报记者表示，下半年贸易发展形势与疫情防控情况密切相关，如疫情仍出现反复，外部市场需求下滑，可能会影响下半年贸易的发展。但是积极的一面是，前期国内支持复工复产、稳外贸政策效果逐步显现，预计会给下半年外贸持续健康发展提供有力保障。

“7月的进出口数据还可以，下半年情况目前不敢十分确定，疫情的发展是下半年外贸情况的基础。”白明也表示。

未来的订单从哪儿来？白明分析称，很多积压的订单在6月就交付了，未来的订单主要靠基础性出口，即无论如何都要从中国进口的刚性需求。另外就是替代性出口，其他国家产业链断裂，需要中国及时补上。未来缺订单也不会像3、4月那么严重。对于企业来说，能抓住订单就抓住，抓不住就出口转内销。做好转市场、转内销、转产品、转方式。国家政策也将起到推动作用。

就在7月29日，国务院常务会议专题研究部署了进一步扩大开放稳外贸稳外资工作。据介绍，下一步，我国将及时出台新的政策措施，全力以赴做好稳外贸工作。包括更好地发挥出口信用保险作用，帮助企业积极防范订单风险。推广“信保+担保”支持外贸企业融资，以多种方式为外贸企业提供融资增信支持，进一步扩大对中小微外贸企业出口信贷投放。抓好出口产品转内销，力保企业可持续发展。

此外，全方位支持企业抓订单、拓市场。拓展对外贸易线上渠道，支持发展跨境电商、海外仓、外贸综合服务企业等新业态，扩大市场采购贸易方式试点，带动中小微企业出口。

(责编：李都也(实习生)、李栋)