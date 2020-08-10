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再撒280万张消费券 北京消费季掀新热潮

赵述评 赵驰

2020年08月10日08:04  来源：北京商报网
 

　　北京京城线上线下消费全面升温。围绕“文化、旅游、体育”三大服务消费的北京消费季“炫·彩生活月”活动已于8月8日正式启动，北京再次发放新一批共280万张北京消费券。其中，线下餐饮购物券200万张、智能产品消费券80万张。

　　新一批北京消费券以更多的实惠促销、更广的使用范围、更佳的购物体验掀起消费市场新热潮。全球首次5G+8K舞台艺术直播、首届体育消费节、“嗨吃龙虾节”等亮点活动轮番登场……京城消费者已正式开启狂欢模式。

　　消费券优惠加大

　　随着北京消费季“炫·彩生活月”的启动，北京市开启了新一批共280万张北京消费券的发放。

　　新一轮消费券通过降低企业配资，将政府和企业1：1配资调整为2：1，从而助力企业纾困解难。其中包括线下餐饮购物券200万张、智能产品消费券80万张。新一批280万张北京消费券于8月8日和8月18日分两拨集中发放。

　　值得注意的是，相比上一轮消费券，新一批北京消费券优惠力度加大，使用门槛降低。北京商报记者注意到，此前线下餐饮购物券使用门槛为满50元可用，现在降低为40元。优惠券数量由每个卡包60元含3张券，增加到每个卡包80元含4张券。折扣力度由6.57折提高到6.25折。同时，此次北京增加一批发放平台，扩展参与活动的业态范围和门店数量。拓展线下餐饮购物券使用场景，在现有餐饮、商场、购物中心、老字号、特色小店等业态基础上，增加专业专卖店业态，并进一步扩大可使用消费券的门店覆盖面。

　　此外，在保证财政资金安全的前提下，简化支付核销流程，提高用户体验和结算效率。在保持对消费者优惠力度不减的基础上，优化调整线下参与企业的优惠补贴比例，适当降低实体企业优惠配资，鼓励企业持续开展促销，吸引更多中小微商户参与活动。与此同时，民政部门正研究制定老年群体消费券方案。

　　北京市商务局相关负责人介绍，为了惠及更多消费群体，提升消费体验，掀起消费市场新热潮，新一轮消费券不仅增加了发放平台，还拓展了线下餐饮购物券专业专卖店使用场景。同时，简化优化使用流程。

　　线下文体活动掀热潮

　　北京消费季“炫·彩生活月”以“户外畅游、文化飨宴、艺术打卡、运动赋能”四类生活场景为主线，围绕“文化、旅游、体育”三大服务消费核心要素，通过线上带线下、直播带实体、户外带室内、夜间带空间，更好地满足疫后时期重健康、高品质、补偿性消费需求。

　　据了解，北京消费季“炫·彩生活月”包含嗨吃龙虾节、体育节、亲子节、家居节、夜京城等多个主题板块。在8月8日“北京消费季——炫·彩生活月”启动当晚，首届8·8北京体育消费节线上买、线下免费健身体验也同步开启。作为首届北京体育消费节活动的重要时间节点，以此为契机，北京市体育局举行了系列丰富多彩的线上、线下体育健身和体育消费活动，掀起了一轮体育消费热潮。

　　与此同时，8月8日，北京多个商圈开启“亲子嘉年华”活动，通过线上线下联动，满足暑期家庭多元化、多层次的消费需求。资和信百货已开启消夏宠娃模式，户外3000平方米的亲子夜市中，文创手作、啤酒美食一一上线，还有露天电影、亲子游艺、微博物馆等娱乐互动体验。北京西铁营万达广场举办萌宝音乐节、趣玩电音节、酷玩泡泡秀活动。北京银保建国酒店推出仲夏之夜亲子畅游868元特惠套餐，包含清凉游泳体验、欢乐亲子房、畅玩石景山游乐园等。

　　此外，8月8日晚8点，由北京市商务局主办、北京烹饪协会承办的“嗨吃龙虾节”在全市范围内启动。以簋街餐饮街、华熙LIVE·五棵松和万丰餐饮街为轴心，以美团、大众点评App为线上平台，云集多个购物中心联动。活动期间，簋街60多家餐饮企业同期推出各类优惠，回馈消费者。同时，将联动美团和大众点评线上平台和华熙LIVE·五棵松、万丰餐饮街、凯德MALL·西直门、怀柔万达广场、顺义祥云小镇、银泰百货大红门、郎园Park、大兴绿地缤纷城、合生麒麟新天地、方庄美食街等众多商圈美食街区，共同推出餐饮促销活动。

　　“新消费”模式提质

　　疫情对北京消费市场造成了一定冲击，但同时也催生了消费新场景，培育了消费新模式。直播带货、社区团购、数字营销、无接触配送等新兴消费在疫情期间脱颖而出。不仅在疫情防控中发挥了稳经营、稳消费的重要支撑作用，也为传统消费求新谋变、提质升级创造了条件。

　　爱琴海购物公园相关负责人在接受北京商报记者采访时表示，非常感谢政府在后疫情时代可以迅速举办如此大规模的主题活动，带领实体商业的经济复苏，给所有品牌一个恢复的机会。不论是对商家还是对商场，每一步都实实在在地拉动着企业经营的复苏。

　　“我们在热闹的平台中找到了对口资源，匹配相应的品牌，包括极限运动公园、后备箱市集、真人竞速射击运动、消夏唱晚、夏日星空放映室等等多元化的活动都为商场的复市加码助力。”上述负责人表示。

　　北京便利店品牌便利蜂相关负责人表示，便利蜂将直播、IP合作常态化，全渠道助力北京消费季。预计下半年还会继续引入令人期待的热门IP，借助IP合作穿透次元壁，打通线上与线下消费的界限。据悉，便利蜂自有商品“蜂质选”近期上线到拼多多、快手、B站等直播平台。

　　中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林教授表示，系列促销活动对消费回补起到很大的促进作用。不仅能通过系列促销活动中的实惠激发、促进消费者参与消费的热情，同时，借助消费季的一系列促销活动能够让企业自身恢复回补。此外，对于市场上下游产业脱困复苏也能起到积极的作用。

　　以小龙虾为例，小龙虾产业养殖和销售带动湖北、安徽、湖南、江苏、江西等产地助贫脱困。据不完全统计，近年来全国从事小龙虾生产经营的合作经济组织近5000个，小龙虾全产业链从业人员约520万人。北京餐饮市场作为小龙虾重要的消费端，全市小龙虾销售拉动有效地助力了上下游产业脱困复苏。仅胡大餐饮旗下品牌胡大和红巷子7家门店，平均一天销售小龙虾就达3200斤。

　　值得注意的是，8月8日，北京市商务局以“北京消费季——炫·彩生活月”启动为契机重磅推出《北京消费升级白皮书2020》。《北京消费升级白皮书2020》以贯彻落实“五新”政策之《北京市促进新消费引领品质新生活行动方案》为主线，按照“建支点、攻难点、抓重点、固热点”的总体思路汇集新消费领域10篇专业性研究报告，力求全面梳理北京消费升级趋势及优势，深入挖掘问题及不足，在疫情防控常态化形势下力促全市消费市场有序回暖和稳步回升。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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