7月出口年内首次实现两位数增长 外贸企稳复苏速度加快

原标题：中国外贸企稳复苏速度加快

海关总署8月7日发布的最新外贸数据显示，7月当月，中国外贸进口、出口继续保持双双正增长，出口首次实现两位数增长。下半年中国外贸迎来良好的开局。从今年前7个月来看，中国外贸进出口总值17.16万亿元人民币，比去年同期下降1.7%，中国外贸正在进入企稳复苏的通道。

稳中向好态势增强

数据显示，7月份中国外贸进出口2.93万亿元，增长6.5%。其中，出口1.69万亿元，增长10.4%；进口1.24万亿元，增长1.6%。从前7个月看，进出口总值降幅比上半年收窄1.5个百分点。其中，出口9.4万亿元，下降0.9%；进口7.76万亿元，下降2.6%；贸易顺差1.64万亿元，增长8.1%。

“数据说明我国生产已经走上企稳复苏通道，后续进出口将进一步恢复，全年外贸可能出现正增长，中国能够为世界经济复苏作出更大贡献。”对外经济贸易大学国际经贸学院教授崔凡在接受国际商报记者采访时分析道。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东在接受国际商报记者采访时表示，外贸数据表明，尽管全球外贸形势复杂多变，特别是外需出现一定萎缩，但中国新冠肺炎疫情得到有效控制后，出口复苏势头强劲，中国稳外贸工作取得显著成效，稳中向好的态势得到加强，下一步外贸形势有望持续恢复至正常水平。

对于外贸增长的原因，海关总署统计分析司司长李魁文认为，主要得益于中国统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果，充分体现了中国经济的强劲韧性，支撑外贸发展的积极因素不断增多，有力促进了外贸的回稳。

崔凡表示，外贸的好转得益于三大因素：一是中国的疫情防控取得突出成就，国内生产迅速恢复，国内大循环得以激活，一些跨国企业将订单转移到中国，促进了出口增长；二是一系列稳外贸稳外资政策逐步取得成效；三是营商环境的改善和对民营企业的重视促进了民营经济的发展，民营企业已经成为中国出口的主力军。

刘向东进一步分析，外贸的好转离不开中国强大制造能力的支撑，在全球对防疫物资需求增加之时，中国能及时调整生产线以适应市场需要。同时，面对物流通道受阻，中国加大使用中欧班列、扩大跨境电商等新渠道新业态，有效解决了进出口通道问题。

仍不可掉以轻心

“我国外贸发展韧性足，回旋余地大，再加上一系列稳外贸政策措施效应的持续释放，我们有信心稳住外贸基本盘，努力实现进出口促稳提质。”李魁文如此强调。

不过，当前海外疫情仍在加速蔓延，中国外贸发展仍不可掉以轻心。

崔凡表示，当前出口增长主要依靠包括口罩在内的纺织品、医疗机械、家用电器、塑料制品等产品拉动，而服装、鞋靴、箱包、汽车等产品出口势头仍比较弱，这说明全球疫情仍抑制着对户外相关产品的需求，是束缚中国出口进一步增长的重要因素。进口方面，在国内生产恢复、进口量增加的同时，除铁矿石外的大部分大宗商品价格下降，量增价跌拉低了进口额，但对中国贸易条件有改善作用。

8月8日，国家发展改革委主任何立峰在向十三届全国人大常委会第二十一次会议报告今年以来国民经济和社会发展计划执行情况时强调，在看到经济形势正朝逐步向好的方向转变的同时，也要看到当前疫情仍在全球快速蔓延，中国外部环境的复杂性和严峻性在上升，国内经济仍在消化疫情带来的不利影响，经济持续回升的基础尚不稳固。

刘向东认为，稳外贸要在巩固已有成果的同时进一步发力，既要继续稳定生产、抓住订单，也要开拓新市场满足新需求，同时积极寻求国际抗疫合作，营造良好的外部市场环境。

崔凡强调，下一步要进一步落实“六保”工作，特别是保市场主体，防止出口下滑行业的企业出现大面积停产或破产。保住市场主体才能保就业保民生，从而进一步促进进出口增长，使得两个大循环能够进一步恢复和增强。在国外疫情持续发展的情况下，要进一步挖掘中欧班列和跨境电商的潜力。此外，接下来防疫工作更加不能有丝毫懈怠，特别要警惕秋冬季节疫情反弹，疫情防控是其他一切经济工作的基础。

(责编：李都也(实习生)、李栋)