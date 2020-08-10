7月外贸增长“双正”显韧性 后势谨慎乐观

本报记者 王丽娟

海关总署近日公布的数据显示，我国7月份外贸进出口2.93万亿元，增长6.5%。其中，出口1.69万亿元，增长10.4%；进口1.24万亿元，增长1.6%。接受中国经济时报记者采访的学者认为，受全球经济触底回升的积极影响和国内一系列稳外贸措施的大力推动，7月份我国进出口延续了“双正”增长的态势，这为三季度宏观经济进一步复苏提供重要支撑。但考虑到全球疫情走势和各国经济复苏还存在诸多不确定性，因此，应理性看待下半年外贸形势。

外需市场仍不稳定 对外贸后势不宜过于乐观

“近三个月出口增速飙升是前期被压抑的产能的快速释放。”商务部研究院学术委员会副主任、区域经济合作研究中心主任张建平在接受本报记者采访时分析，三大主力拉动7月出口增长，一是中国在机电成套装备方面的综合优势非常强，性价比也比较高，在出口中占60%左右的比重，发挥了主力军的作用；二是纺织、医疗器械，这些与疫情防控有关的产品增长较快；三是高技术产品出口的增长速度较快。

“7月出口数据令人振奋。”国务院发展研究中心对外经济研究部研究员吕刚对本报记者分析，玩具出口增速由上月的下降5%转为增长21%，家具出口增速由上月的8%大幅提升至23%，这两个方面也是推动7月出口增长的主力。出口明显加速将对三季度我国宏观经济的进一步复苏起到重要的支撑作用。初步判断，7月出口回暖主要缘于全球经济触底回升和医疗器械等防疫物资外部需求的持续强劲。

目前，我国外贸发展呈现良好态势，但受访学者均不认为“危机期已过”，并建议对于下一阶段外贸发展态势保持警惕。

张建平认为，目前国际市场需求还不稳定，下半年的外贸形势仍存非常大的不确定性和波动性。在这种情况之下，我们不能掉以轻心，对下半年的外需市场不宜过于乐观。

吕刚也持相同看法，他说，从二季度主要经济体的GDP增速看，美国同比下跌9.5%，欧元区同比下跌15%，下跌幅度都是史无前例，欧美股市均已大幅度反弹，但预计实体经济的恢复速度远没有金融市场这么快。此外，全球蔓延的疫情何时能得到有效控制，将是决定下半年全球经济表现的最重要因素。

进出口增长有利因素增多还须进一步落实各项政策举措

张建平分析，目前支持我国进口增长的有利因素主要有三大类，一是能源原材料，利用大宗商品价格处于低位增加了进口量，目前除了铁矿石，其他价格相对合适。二是消费品，国内消费市场需求目前比较稳定，稳消费效果显现，对一些进口商品的需求比较好地拉动了进口的增长。三是中间产品需求在增加。

“加工贸易方面一开始压力非常大，很多企业处在危机之中，但是随着稳外贸措施的出台，允许现在企业出口转内销，不论是中间品还是最终产品，加工完以后都可以在国内市场销售，这使得部分外贸企业的市场选择更加多元化，增大了生存空间，同时拉动了进口增长。”他进一步分析。

“外贸企业的发展也要符合中央提出的国内国际双循环相互促进。”张建平给外贸企业提出两点建议，一是要两条腿走路。中国企业一定要保持底线思维，预判到可能出现的最坏情况，不能单纯依赖国际市场，尽量做到国际国内市场同时运作，进口出口同时运作。二是要将外贸市场多元化。在国际市场中也不能依赖单一市场，多打开几个市场空间，转圜余地就会更大。

关于下一阶段的政策重点，张建平建议，一是货物贸易和服务贸易并重。从贸易强国和稳外贸的角度来看，服务贸易是我国外贸重要的支撑力量之一。今年要借服务贸易大会召开的契机加快服务贸易的发展。二是继续鼓励线上线下相结合，尤其是利用跨境电商、网上展会来寻求新的商机和订单。三是要加快自贸试验区的经验复制推广，让不同的省份和地区都享受到贸易便利化，降低经营成本。四是鼓励企业利用已签署的自由贸易协定，深挖区域市场潜力。

吕刚建议，我国需要继续落实已经出台的稳外贸、保企业、保产业链供应链稳定的各项政策措施。如果外需进一步恢复，这将有助于企业尽快恢复到疫情前的生产水平，尽可能将一季度的损失补回来。

(责编：李都也(实习生)、李栋)