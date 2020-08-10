中国线下演出市场脚踏“30%红线”迎来复苏

中新社北京8月9日电 (记者 应妮)话剧《情书》8月8日、9日在北京保利剧院演出两场，近1000张票几乎一天内售罄；上海原创舞剧《永不消逝的电波》6月开启复演，六场演出仅半天时间即告售罄；陕西人艺的话剧《白鹿原》6月在南京原定2场的演出，应观众强烈要求变成了3场，也是开票即售罄……中国民众对舞台演出的重启和高品质剧目的期待由此可见一斑。

据中国演出行业协会不完全统计，自文化和旅游部6月下旬发布第二版复工指导意见至8月底，全国剧场剧院恢复演出及在安排中的演出场次逾2000场。

经典作品助力演出复工 抗疫题材将成热门

因未受疫情反复的影响，南方演出市场恢复速度明显更快。以上海为例，作为全国的演出重镇，目前上海市124家剧场具备复工条件，上海大剧院、上汽·上海文化广场、人民大舞台等近20家剧场已恢复演出。7月至8月，上海将有189个演出项目，安排演出超过500场。

无论是杂技剧《战上海》，还是经典舞剧《永不消逝的电波》，以及上海话剧艺术中心的话剧《欲望号街车》《推销员之死》《长恨歌》，再到北京复演各剧场首演的剧目，如国家大剧院制作老舍话剧作品《西望长安》，其歌剧院迎来中央芭蕾舞团的艺术家，保利剧院带来中国爱乐乐团的公益演出，歌剧《盼你归来》为北京天桥艺术中心重启，北京人艺上演《洋麻将》等，各大剧院都希望用经典作品吸引观众走进剧场。

同时，首轮复工复演中的“抗疫”主题也得到全方位展现，包括话剧、戏曲、交响乐等多种艺术形式。上海话剧艺术中心制作出品的音乐剧《那年那时那座城》取材于上海援鄂医疗队从出征到凯旋的真实经历；天津人民艺术剧院演出的抗疫题材话剧《生死24小时》，以“歌诗达赛琳娜号”国际邮轮的事例改编而成；济宁艺术剧院创作排演的儿童剧《等你回家》以孩子为视角，记录了这场疫情带给普通人的改变和小主人公的心路历程；广东艺术家和广东援鄂医疗队员共同创排了《战“疫”2020》，杭州大剧院上演了越剧现代戏《片儿川与热干面》，江苏省演艺集团话剧院的原创大戏《因为有你》正在火热排练中……预计未来还会有一批“催泪”剧目登上舞台，再现2020年全民共同的“战疫”经历。

30%红线下的挑战和探索：户外演出升温

作为《情书》的出品方，央华艺术总监、首席制作人王可然在面对记者“会亏本吗”的提问时，并没有否认。他认为，在这种时候，作为北京保利剧院上演的首部话剧，更大意义在于提振人心，不仅是观众的心，更是戏剧人的心气，“我们，戏剧，还在这里”。

事实上，虽然文旅部下发的复工指导意见将剧场演出上座率划在30%，但是演出不可能只演30%，工作人员和相应支出都不可能降到30%。九维文化董事长张力刚坦言《白鹿原》能成行南京，不仅得力于演出方、运营方、场地方等多方面努力，更重要的是政府给予的大力支持和当地向好的扶持政策。

30%红线下如何保证“不赔本”？人群聚集带来的安全隐患如何应对？观众是否会因恐惧人群聚集而选择不进剧场？这一系列问题都是摆在演出经营者面前的难题。

“疫情之下，提振演出行业同仁信心，同时缓解公众对于聚集性密闭空间的恐惧，户外舞台或将成为中间的缓冲带。”上汽·上海文化广场副总经理费元洪曾在疫后复演首台演出的发布会上说。

户外演出不单纯只是一场演出，院团将“剧场经济”扩展到户外，融合多方资源进行再创造。如上海昆剧团在游轮上演《牡丹亭·游园惊梦》后，将开始进行周末驻场演出，并推出全新的周末演出品牌，从而打造上海浦江游览文化新IP，成为文旅结合的新典范。

上海沪剧院把《芦荡火种》演出搬到沙家浜，经典唱段“智斗”在春来茶馆响起，吸引不少游客。

诚然，作为临时自救举措，无论线上还是户外演出，都是值得提倡的探索。但正如著名导演赖声川所说——剧场的绝对魅力，在于它的现场性；它的浪漫在于，它是生命短暂与无常的缩影。

值得庆幸的是，剧场，正在慢慢苏醒……(完)

(责编：李都也(实习生)、李栋)