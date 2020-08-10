7月出口增速超预期 贸易顺差增45.9%

海关总署数据显示，7月我国外贸进出口2.93万亿元，同比增长6.5%。其中，出口1.69万亿元，增长10.4%；进口1.24万亿元，增长1.6%；贸易顺差4422.3亿元，增加45.9%。分析人士表示，7月外贸出口表现超出预期，随着海外复工复产加快，外需状况有望逐渐修复，出口有望稳定在正增长区间。
东方金诚首席宏观分析师王青认为，7月出口增速远超市场预期，主要经济体自5月以来纷纷实施经济重启，对我国产品需求相应增加；同时，在全球疫情持续扩散背景下，我国防疫物资出口保持高增长。
交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟表示，7月进出口贸易实现增长，二季度以来贸易状况都比市场预期要好。一方面，国内复工复产持续推进，稳外贸力度加大，国内生产持续加快，促进了进出口增长；另一方面，东亚、欧洲等地区疫情逐渐好转，近期美国和欧元区制造业PMI创近一年多的新高，全球需求有所恢复。
在唐建伟看来，中国出口实现正增长，好于周边国家出口状况，表明中国出口竞争力仍然较强。从贸易地区来看，中国对东盟进出口延续增长态势，东盟成我国第一大贸易伙伴，对整个上半年包括7月中国出口保持韧性作出了较大贡献。
展望未来，王青表示，近期全球主要经济体制造业PMI延续反弹，我国制造业PMI中的“新出口订单指数”也在持续修复，意味着短期内我国出口增速仍有支撑，8月出口同比有望继续保持正增长。进口方面，国内经济延续修复，投资和消费增速有望进一步回升，加之大宗商品价格走势趋升，量价两方面因素将对后续进口金额增速产生支撑，预计8月进口增速有望实现小幅正增长。
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