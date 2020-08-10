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持续提速扩容 8月地方债发行或达万亿

地方债迎发行高峰 加力“两新一重”

2020年08月10日08:12  来源：经济参考报
 

　　今年以来，作为积极财政政策的重要抓手，地方债发行持续提速扩容，今年前七个月专项债累计发行超2.46万亿元，创同期历史新高，其中新增专项债发行超2.26万亿元，超过去年全年水平并完成今年3.75万亿元限额的60.4%。

　　业内预计，伴随抗疫特别国债全部发行完毕，剩余约1.5万亿元新增专项债即将迎来新一轮发行高峰。地方债资金将加快落地，预计下半年“两新一重”领域专项债占比将进一步提升，持续扩大基础设施投资并最大限度补短板，助力经济转型升级。

　　8月起地方债发行迎高峰

　　“适度加大政府债券发行力度，增加政府投资，对冲经济下行压力”，这是今年积极财政政策更加积极有为的重要方面之一。今年我国安排地方政府专项债券3.75万亿元，比2019年增加1.6万亿元，同时发行1万亿元抗疫特别国债。

　　财政部日前发布《2020年上半年中国财政政策执行情况报告》，披露了债券发行进展。截至7月31日，地方政府已发行债券37586亿元，其中一般债券12902亿元、专项债券24684亿元。其中，2020年新增地方政府专项债券已发行22661亿元，完成全年计划37500亿元的60.4%。截至7月31日，抗疫特别国债已累计发行10000亿元，顺利完成发行任务。

　　报告称，统筹把握新增专项债券与抗疫特别国债、一般债券发行节奏，妥善做好稳投资稳增长和维护债券市场稳定工作，确保专项债券有序稳妥发行，力争在10月底前发行完毕。

　　业内预计，伴随抗疫特别国债全部发行完毕，剩余约1.5万亿元新增专项债将迎来新一轮发行高峰。

　　中国国际期货股份有限公司研究员汤林闽对《经济参考报》记者表示，6月、7月发行的地方债分别为2867亿元和2722亿元，相对于5月13025亿元的发行规模几乎处于相对停滞状态。究其原因，主要是为抗疫特别国债的发行腾出空间，确保发债工作顺利推进。如今抗疫特别国债已经发行完毕，地方债发行将回归正常轨道。

　　他表示，当前新增地方政府专项债券已完成全年计划的60.4%，剩余共计14839亿元新增专项债要求“力争在10月底前发行完毕”，月均发行量近5000亿元，加上新增一般债券和再融资债券，接下来三个月，月均发行地方债规模预计将达万亿。

　　资金加速输血“两新一重”

　　如何管好用好全年3.75万亿元专项债资金？财政部部长刘昆日前接受采访时表示，强化“借、用、管、还”全链条、全方位管理，最大限度提高资金使用效益。

　　其中，在“借”的环节合理把握发行节奏，在“用”的环节优化债券资金投向。坚持专项债券必须用于有一定收益的公益性项目，融资规模与项目收益相平衡。严禁用于置换存量债务，严禁用于发放工资、单位运行经费、发放养老金、支付利息等，严禁用于商业化运作的产业项目、企业补贴等。在“管”的环节加快资金使用进度。依托信息系统，对专项债券发行使用实行穿透式、全过程监控，层层压实责任，督促加快专项债券资金使用进度，尽快形成实物工作量。

　　近日，财政部发布《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》，对专项债的发行、资金使用等方面做出进一步规范和强调。在投向领域上，再次强调积极支持“两新一重” 项目，推动经济转型升级。

　　中诚信国际研究院报告指出，随着一系列政策强调推进新型基础设施建设、新型城镇化建设，下半年“两新”领域专项债占比或将进一步提升，持续扩大基础设施投资并最大限度补齐短板，解决传统基建项目需求阶段性饱和问题，并助力经济转型升级。

　　汤林闽表示，当前做好专项债建设项目推进工作非常关键，一方面，要注重资金及时到位和项目按计划开工建设，不滞留或挪用资金，不拖延项目正常进度；另一方面，要保证项目质量，确保项目建成后能取得预期效益。做好专项债建设项目储备，最重要的是按照政策侧重和禁止的标准，全面、准确、合理评估每一个备选项目，把好准入关，并定期或不定期筛检和抽查项目库，及时发现和剔除不合适的项目，提高项目储备质量。

　　扩大有效投资效应更趋明显

　　财政部数据显示，截至7月14日，已发行的2.24万亿元新增专项债券，全部用于国务院确定的重大基础设施和民生服务领域。其中，用于交通基础设施、市政和产业园区，以及教育、医疗、养老等民生服务领域1.86万亿元，占比83%。各地约有2200亿元专项债券用作铁路、轨道交通、农林水利、生态环保等领域符合条件的重大项目资本金，有利于带动扩大有效投资。

　　业内指出，下一步，伴随着地方债加快发行和资金投入使用，助力扩大有效投资的效应将会更加显现。

　　对外经贸大学教授毛捷对《经济参考报》记者表示，今年大规模地方债发行，资金如何落实最为关键。既要有助于经济恢复，又要保证财政可持续，做好平衡很重要。“项目的储备、发行、用债资金管理和偿还，都压在地方政府头上。压实地方政府的主体责任，谁举债谁负责，不作为不行，乱作为也不行，对地方政府提出了更高要求。”在他看来，地方政府应积极探索地方债和经济社会发展的有机结合，尤其是交通基建、水利基建、公共卫生、教育等具有公益性的项目，既能扩大投资也有利于民生和就业的项目要多注重储备、多重视推进。

　　中诚信国际研究院报告预计，年内专项债仍将持续提质增效，资金投向上将重点支持“两新一重”领域建设以扩大有效投资，并积极探索补充中小银行资本金的新途径，在专项债作资本金比例有望提升的背景下，全年理论上最多可撬动近六万亿元基建投资、拉动名义GDP增速约4.5个百分点，但发挥稳增长作用的同时仍需把牢风险关，助力积极财政更有效。

　　“完成发行可以说只是做好专项债相关工作‘万里长征’的第一步，更重要的是专项债能否充分发挥应有的效果。”汤林闽也指出，一方面要加快专项债资金使用进度，促进相关项目落地，另一方面要确保专项债资金投向合理，既要让专项债资金侧重投向政策重点项目，又要防止专项债资金流入政策禁止领域。下一步抓落实的关键在于确保专项债资金及时、落地和有效，积极支持“两新一重”、公共卫生设施建设，更好助力做好“六稳”、落实“六保”工作。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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