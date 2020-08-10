上半年机械工业实现利润5525.2亿

中国机械工业联合会发布的最新数据显示，上半年机械工业累计实现营业收入9.55万亿元，部分行业实现逆势增长。预计全年机械工业经济运行将呈现前低后高、逐步回升的走势，经济指标有望实现小幅正增长。

中机联执行副会长陈斌介绍，3月以来，在减税降费、助企扶企、稳定就业等政策支持下，行业经济运行指标明显趋稳。上半年，机械工业累计实现营业收入9.55万亿元，利润总额5525.2亿元，其中战略性新兴产业相关行业营业收入7.11万亿元，带动了行业复苏。部分行业在危机中抓住新机遇，实现逆势增长。上半年，农机行业快速恢复、产业结构优化，大中型拖拉机产量由负转正，行业利润总额同比增速超过三成。

受益于电源类项目投资建设加快，上半年能源装备行业运行持续向好，行业利润总额由负转正，增长2.88%。其中由汽轮机制造、水轮机制造、发电机制造等五个小行业构成的能源转换设备制造业营业收入增长一成以上、利润总额大幅增长近五成。陈斌表示：“得益于基建投资与能源建设相关项目的恢复与启动，工程机械、发电设备产销较快增长。与新基建、民生基础设施建设和智能制造相关的产品生产回暖。”

陈斌认为，下半年，随着宏观经济政策效应逐步释放，机械工业需求市场将继续恢复、运行环境不断改善。陈斌表示：“预计全年机械工业经济运行将呈现前低后高、逐步回升的走势，工业增加值、营业收入、利润总额等指标将有望实现小幅正增长。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)