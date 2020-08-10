外储规模“四连升” 保持总体稳定有支撑

国家外汇管理局日前发布数据，截至2020年7月末，我国外汇储备规模为31544亿美元，较6月末上升421亿美元，升幅为1.4%，连续四个月实现上升。中国黄金储备为6264万盎司（约1948.32吨），与上个月持平，连续十个月“按兵不动”。业内人士认为，汇率折算和资产价格变化等因素是助推当月外汇储备规模上升的重要原因，短期外储有望维持稳中有增局面。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，7月，我国外汇市场运行平稳，外汇供求基本平衡。美欧等主要经济体加大财政刺激力度并维持超宽松货币政策，国际金融市场上非美元货币相对美元整体走强，主要国家资产价格总体上涨。在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，当月外汇储备规模上升。

交通银行金融研究中心资深研究员刘健认为，汇率折算因素使外储增加约350亿美元。4月以来，受美国疫情持续加重、欧元区疫情防控逐步好转且欧盟7500亿欧元财政救助计划通过等因素影响，美元指数由4月初的100.7跌至近期的92.5，其中7月单月下跌4%，创2010年以来单月最大跌幅。受此影响，主要非美货币对美元均有不同程度升值，欧元、英镑、日元分别对美元升值4.8%、5.5%和2%。粗略估计，汇率折算因素可能导致外储增加约350亿美元。

跨境资本流动对外汇储备规模增长亦有一定贡献。近期国内经济形势逐步向好，人民币资产受到国际投资者青睐。7月北向资金净流入104亿元；7月末，境外机构持有的人民币债券面额达到26724亿元，环比增加1649亿元。

“展望未来，我国已进入高质量发展阶段，经济韧性强劲，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局将加快形成，有利于继续为外汇储备规模总体稳定提供支撑。”王春英表示。

刘建预计，短期内外储有望稳中有增。8月以来，美元指数继续震荡走弱，汇率估值因素仍可能对外储有一定正向贡献。从技术层面来看，美元指数存在小幅反弹的可能，预计汇率估值因素对外储的贡献作用可能小幅减弱。在境外疫情和世界经济形势严峻复杂情况下，我国在统筹疫情防控和复工复产方面取得重大战略成果，跨境资金仍有望保持净流入，预计短期内外储仍有望稳中有增。

(责编：李都也(实习生)、李栋)