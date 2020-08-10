4月至6月美国零售额同比下滑8.1% 中国成美企“避难所”

美国《华尔街日报》网站日前撰文指出，中国消费经济复苏帮助一些美国公司抵消了其在美国国内销售严重下滑造成的损失，中国成为不少美国公司的“避难所”。

文章说，美国一些知名品牌高管在最新财报季特别提及，是中国帮助其度过了艰难的三个月。

“中国提供了一个复苏、稳定、增长的模式。”美国运动休闲品牌斯凯奇公司首席运营官戴维·温伯格说。斯凯奇第二季度销售总额同比下降42%，但其在中国市场却实现了11.5%的增长。

文章指出，今年4月至6月，中国零售回暖势头强劲，而同期美国零售额同比下滑8.1%。随着中国有效控制新冠疫情，许多分析师预计中国零售额将在第三季度恢复年增长率，而美国和其他西方国家仍需努力控制疫情以全面开放经济。

文章还提到，不少其他地区知名奢侈品企业也从中国消费市场获益。酩悦·轩尼诗-路易·威登集团投资者关系主管表示，中国市场很好地抵消了公司在其他地区遭受的损失。古驰所有者开云集团财报显示，其旗下奢侈品牌二季度销售额同比下降43%，但在中国增长超40%。

露露柠檬运动用品公司负责人表示，近几周公司在中国的销售额同比增长超20%。耐克公司表示，5月在中国市场实现两位数强劲增长。

特斯拉公司在美国的工厂关闭了很长一段时间，但其第二季度仍实现盈利1.04亿美元，中国市场表现良好是关键。苹果公司公布财报显示，第二季度在华营收增长2%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)