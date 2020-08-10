统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%

人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。

工业生产者购进价格同比下降3.3%，环比上涨0.9%。1至7月平均，工业生产者出厂价格比去年同期下降2.0%，工业生产者购进价格下降2.7%。

工业生产者价格同比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降3.5%，降幅比上月收窄0.7个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平下降约2.56个百分点。其中，采掘工业价格下降7.1%，原材料工业价格下降6.9%，加工工业价格下降1.8%。生活资料价格同比上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.19个百分点。其中，食品价格上涨3.7%，衣着价格下降1.1%，一般日用品价格下降0.8%，耐用消费品价格下降1.6%。

工业生产者购进价格中，燃料动力类价格下降10.8%，化工原料类价格下降8.9%，黑色金属材料类价格下降2.8%，有色金属材料及电线类价格下降0.3%；农副产品类价格上涨6.8%。

工业生产者价格环比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格上涨0.5%，涨幅与上月相同，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.34个百分点。其中，采掘工业价格上涨3.1%，原材料工业价格上涨0.9%，加工工业价格上涨0.1%。生活资料价格上涨0.1%，涨幅与上月相同，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.04个百分点。其中，食品价格上涨0.6%，衣着价格下降0.3%，一般日用品价格下降0.2%，耐用消费品价格持平。

工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格上涨3.0%，燃料动力类价格上涨2.5%，农副产品类价格上涨1.4%，黑色金属材料类价格上涨0.9%；建筑材料及非金属类价格下降0.6%。

(责编：杨曦、孙阳)