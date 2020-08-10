统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%

人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。
从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%；食品价格上涨13.2%，非食品价格持平；消费品价格上涨4.3%，服务价格持平。
从环比看，城市上涨0.6%，农村上涨0.8%；食品价格上涨2.8%，非食品价格持平；消费品价格上涨1.0%，服务价格下降0.1%。
国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，7月份，各地区各部门统筹做好疫情防控、抢险救灾和经济社会发展工作，积极落实保供稳价政策，市场运行总体有序。
各类商品及服务价格同比变动情况
7月份，食品烟酒类价格同比上涨10.2%，影响CPI（居民消费价格指数）上涨约3.07个百分点。食品中，畜肉类价格上涨61.1%，影响CPI上涨约2.90个百分点，其中猪肉价格上涨85.7%，影响CPI上涨约2.32个百分点；鲜菜价格上涨7.9%，影响CPI上涨约0.19个百分点；水产品价格上涨4.7%，影响CPI上涨约0.09个百分点；粮食价格上涨1.6%，影响CPI上涨约0.03个百分点；鲜果价格下降27.7%，影响CPI下降约0.60个百分点；蛋类价格下降14.5%，影响CPI下降约0.09个百分点。
其他七大类价格三涨四降。其中，其他用品和服务、医疗保健、教育文化和娱乐价格分别上涨5.1%、1.6%和0.3%；交通和通信、居住价格分别下降4.4%和0.7%，衣着、生活用品及服务价格分别下降0.5%和0.1%。
各类商品及服务价格环比变动情况
7月份，食品烟酒类价格环比上涨2.0%，影响CPI上涨约0.63个百分点。食品中，畜肉类价格上涨7.4%，影响CPI上涨约0.51个百分点，其中猪肉价格上涨10.3%，影响CPI上涨约0.46个百分点；鲜菜价格上涨6.3%，影响CPI上涨约0.15个百分点；蛋类价格上涨3.1%，影响CPI上涨约0.02个百分点；水产品价格上涨0.4%，影响CPI上涨约0.01个百分点；鲜果价格下降4.4%，影响CPI下降约0.07个百分点。
其他七大类价格环比两涨三平两降。其中，其他用品和服务、交通和通信价格分别上涨0.8%和0.3%；居住、生活用品及服务、医疗保健价格均持平；衣着、教育文化和娱乐价格分别下降0.5%和0.2%。
七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费 人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】
国务院印发《若干政策》促进集成电路和软件产业高质量发展 新华社北京8月4日电 日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（以下简称《若干政策》）。 《若干政策》强调，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。国务…【详细】
展望下半年中国经济:以“新发展格局”应对“新变局” 编者按： 7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。当前，中国经济面临哪些新形势、新任务？下半年，中国经济如何乘势而上，巩固扩大疫情防控和经济恢复成果？“新发展格局”下，中国怎样继续扩大开放？…【详细】
国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法 人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】