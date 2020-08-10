统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%

人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。

从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%；食品价格上涨13.2%，非食品价格持平；消费品价格上涨4.3%，服务价格持平。

从环比看，城市上涨0.6%，农村上涨0.8%；食品价格上涨2.8%，非食品价格持平；消费品价格上涨1.0%，服务价格下降0.1%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，7月份，各地区各部门统筹做好疫情防控、抢险救灾和经济社会发展工作，积极落实保供稳价政策，市场运行总体有序。

各类商品及服务价格同比变动情况

7月份，食品烟酒类价格同比上涨10.2%，影响CPI（居民消费价格指数）上涨约3.07个百分点。食品中，畜肉类价格上涨61.1%，影响CPI上涨约2.90个百分点，其中猪肉价格上涨85.7%，影响CPI上涨约2.32个百分点；鲜菜价格上涨7.9%，影响CPI上涨约0.19个百分点；水产品价格上涨4.7%，影响CPI上涨约0.09个百分点；粮食价格上涨1.6%，影响CPI上涨约0.03个百分点；鲜果价格下降27.7%，影响CPI下降约0.60个百分点；蛋类价格下降14.5%，影响CPI下降约0.09个百分点。

其他七大类价格三涨四降。其中，其他用品和服务、医疗保健、教育文化和娱乐价格分别上涨5.1%、1.6%和0.3%；交通和通信、居住价格分别下降4.4%和0.7%，衣着、生活用品及服务价格分别下降0.5%和0.1%。

各类商品及服务价格环比变动情况

7月份，食品烟酒类价格环比上涨2.0%，影响CPI上涨约0.63个百分点。食品中，畜肉类价格上涨7.4%，影响CPI上涨约0.51个百分点，其中猪肉价格上涨10.3%，影响CPI上涨约0.46个百分点；鲜菜价格上涨6.3%，影响CPI上涨约0.15个百分点；蛋类价格上涨3.1%，影响CPI上涨约0.02个百分点；水产品价格上涨0.4%，影响CPI上涨约0.01个百分点；鲜果价格下降4.4%，影响CPI下降约0.07个百分点。

其他七大类价格环比两涨三平两降。其中，其他用品和服务、交通和通信价格分别上涨0.8%和0.3%；居住、生活用品及服务、医疗保健价格均持平；衣着、教育文化和娱乐价格分别下降0.5%和0.2%。

(责编：杨曦、孙阳)