31省份最低工资：桂闽青已上调 京津沪暂缓调整

中国网财经8月10日讯(记者 畅帅帅)最低工资标准关系到每个人的钱袋子，尤其在疫情期间，更是为低收入人群的基本生活起到“兜底”作用。近期多省份提高失业保险金，而最低工资标准与失业保险金直接“挂钩”。

据中国网财经记者梳理，截至目前，共有青海、福建以及广西三地宣布上调最低工资标准，北京、上海、天津由于疫情原因，今年不作调整，其他省份暂未公布消息。

从排行榜来看，上海、北京、广东、天津、江苏、浙江等6省份月最低工资标准(指第一档标准，下同)超过2000元，上海以2480元的标准位列全国榜首。

桂闽青今年已上调最低工资标准 京津沪暂缓调整

从最新调整动态来看，进入2020年，福建、青海、广西已经上调最低工资标准，北京、上海、天津表示由于疫情原因，今年暂缓调整。

北京市人力社保局7月15日上午发布消息，考虑到新冠肺炎疫情对经济社会的影响，经北京市劳动关系三方委员会共同研究，2020年本市最低工资标准暂缓调整。适用于全日制从业人员的月最低工资标准继续为2200元，适用于非全日制从业人员的小时最低工资标准继续为24元，适用于非全日制从业人员法定节假日小时最低工资标准继续为56元。

上海人社局6月19日表示，考虑到新冠肺炎疫情对经济社会的影响，经市劳动关系三方共同研究，2020年本市最低工资标准不调整，适用于全日制就业劳动者的月最低工资标准继续为2480元，适用于非全日制就业劳动者的小时最低工资标准继续为22元。

“为应对新冠肺炎疫情，支持企业复工复产，2020年本市暂缓调整最低工资标准。”天津市人社局副局长李惠廷3月9日在新闻发布会上表示。

福建从2020年1月1日起，调整全省各地最低工资标准。调整后福建省月最低工资标准由现行的五档缩减为四档，分别为1800元、1720元、1570元、1420元；非全日制用工小时最低工资标准也相应设四个档，分别为18.5元、18元、16.5元、15元。与调整前相比，月最低工资标准各档平均值平均增幅8.4%，年均增幅3.3%。

2020年1月1日起，青海省月最低工资标准由1500元/月调整为1700元/月；小时最低工资标准未调整，继续按15.2元/小时执行。

广西最低工资标准自2020年3月1日起执行，其中一类地区月最低工资标准上调至1810元，非全日制最低工资标准为17.5元/小时。

值得注意的是，福建、广西、青海三省份是去年陆续宣布要上调最低工资标准，并在今年生效。

6省份月最低工资标准超2000元 上海2480元位居全国榜首

从统计数据来看，31个省份中，上海、北京、广东、天津、江苏、浙江6个省份月最低工资标准超过2000元。上海月最低工资标准为全国最高，达到2480元；广东省深圳市位列全国第二，为2200元；北京月最低工资2120元为全国第三名。

值得注意的是，记者梳理历年数据发现，从2016年以来，上海月最低工资标准已连续4年位居全国榜首。而且，以目前形势看，今年上海将继续保持第一名。

除“第一阶梯”的6个省份外，山东、河南、河北3地月最低工资标准均在1900元“阶梯”；月最低工资在1800元“阶梯”的省份有6个，1700元有8个，1600元有7个；安徽最低工资标准第一档为1550元，排在全国末尾。

小时最低工资标准方面，北京、天津、上海、广东等4省份小时最低工资标准均超过20元。其中，北京小时最低工资标准最高，为24元；其次是上海，为22元。

疫情之下最低工资标准为低收入者“兜底”

因疫情影响，部分企业面临生产经营困难，餐饮、旅游、娱乐等受影响较为严重的行业出现倒闭潮、缩招、半停产，失业、就业难随之而来。员工工资如何保障？失业人员生活如何维系？最低工资为员工生活作“兜底”。

比如，小丽在家乡小县城一家餐馆做服务员，一个月工资是1600元，正好是当地的最低工资线。对她来说，最低工资的调整关系到她是否能够涨工资。

除了处在最低工资标准线上的人，最低工资标准也关系到疫情期间患病、隔离以及无法复工的员工收入。

以北京市为例，1月23日，北京市人力资源和社会保障局明确了医疗期工资、隔离期工资、返京复工假期等相关待遇。其中，职工医疗期中，企业应当根据劳动合同或集体合同的约定，支付病假工资，病假工资不得低于北京市最低工资标准的80%。

今年年初，新冠肺炎疫情造成不少企业停工停产。对于疫情期间工资发放问题，人社部发布《关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》明确，企业停工停产在一个工资支付周期内的，企业应按劳动合同规定的标准支付职工工资。超过一个工资支付周期的，若职工提供了正常劳动，企业支付给职工的工资不得低于当地最低工资标准。

此外，中国网财经记者注意到，多个省份均上调了失业保险金，而失业保险金跟最低工资标准是直接“挂钩”的。

如北京市人力社保局日前公布，为提高失业人员收入水平，保障其基本生活，根据本市经济社会发展情况，依据《北京市失业保险规定》关于“失业保险金标准应低于本市最低工资标准、高于城镇居民最低生活保障标准”的原则及《人力资源社会保障部 财政部关于调整失业保险金标准的指导意见》的要求，2020年的失业保险金标准在现行基础上每档上调110元。

(责编：李都也(实习生)、李栋)