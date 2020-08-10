绿瘦升级服务体系 倡导科学管理体重

8月8日，绿瘦在广州举行“五力合一 科学服务”服务体系升级发布暨全民体验活动，通过“五大角色”——体重管理规划师、营养顾问 、运动顾问、心理咨询顾问、服务管家形成合力，全程参与用户的体重管理过程。绿瘦集团相关负责人表示，“五力合一 科学服务”于企业是战略升级，于行业是规范进阶，于消费者是价值提升。

“管住嘴，迈开腿”是大家熟知的减肥两板斧。而要在节食和运动之间做选择的话，前者的呼声更高，大家“能动嘴解决的，决不动手”。这也大大刺激了代餐食品市场发展，据天猫平台数据显示，代餐食品消费人数近三年增长78%，其中女性购买占绝大部分，人均年代餐消费金额在3000元以上。主打“0糖0脂”、“断糖饮食套餐”等新晋网红代餐食品市场规模已增长超过30倍。

“但有些网红减肥食谱其实并不科学，普通人在不了解自己体质的情况下盲目尝试，很可能影响健康。”中山大学公共卫生学院营养学教授、博士生导师马静建议，科学的体重管理需要“因人而异”和专业指导。

华南理工大学食品科学与工程学院教授、博士生导师赵谋明则强调食品安全的重要性，提醒消费者要注意辨别，不能盲目跟风“网红产品”。

想单纯地通过运动来减肥，也不被看好。“特别是大体重人士，比起不运动，乱运动更让人担忧。”运动科学博士、美国GRS运动康复师符彪认为，体重管理过程中，运动也是个需要专业指导的“大工程”。

符彪指出，开展运动减肥塑形，硬件设施只是一部分，我们不仅要清楚该运动项目的运动原则、运动方法、供能形式，还要了解自己的身体情况，明确运动风险，比如看起来简单又很流行的深蹲，有月半牙后角损伤的人是绝对不能做这个动作的。

由此可见，要实现科学的体重管理，可不仅仅是“管住嘴，迈开腿”那么简单。

“在体重管理过程中，对比起饮食和运动，心理层面的干预，一直是被忽略的。”绿瘦集团心理咨询师、华南师范大学心理学硕士杨昆升看来，体重管理其实是一场“持久战”，更是一场“心理战”。

瘦集团体重管理规划师许洪招表示，绿瘦服务过的案例以及国外同行业的数据均显示，科学的体重管理应该从多个维度去切入帮助用户，包括个性化的整体规划、营养、运动、心理疏导、长期陪伴等，才能帮助他们更坚定地走完“体重管理全过程”。（牛广文）

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