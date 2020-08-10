第五届日日顺物流创客训练营“云开营”

人民网北京8月10日电（记者毕磊）近日，以“燃速青春”为主题的第五届的2020日日顺物流创客训练营“天使学”环节以一场别开生面的“云开营”仪式正式启动。来自中国科学技术大学、北京交通大学、华中科技大学、西安交通大学、安徽大学、东南大学等全国20所知名高校的创客师生，共同“见证”了开营仪式。

自2016年第一届成功举办以来，在日日顺物流强大的生态聚力下，创客训练营已经不仅是为致力于物流行业的在校大学生实现创业梦想的平台，更是实现由大学生到创客价值“自进化”的平台。大学生创客通过与行业最前沿理念、技术、模式的“亲密接触”，得以激发创新力量，为行业注入青春智慧，加速行业场景生态迭代。

搭建大学生创客“自进化”平台

从大学生到创客，走出象牙塔，走进产业，不仅是身份的改变，更是人生的一次“自进化”。

据悉，从为大学生创客营造创新的氛围、带来真实的创业体验的角度出发，日日顺物流创客训练营精心设置了参营内容，模拟创业投资的流程，涵盖种子集、天使学、A轮研、B轮创、C轮训、IPO产六大环节，从时代理论到场景实践赋能大学生创客，启发探索创新能力、合作研究能力以及创业实践能力，为大学生创客搭建自进化的平台，让他们充分实现自己的价值。

经过前期日日顺物流场景生态平台中的资源方抢入，一大批科研院校、行业大咖、协会专家到生产端企业、普通用户，以及物流行业仓、干、配等各关键环节的资源，直接面向大学生创客团队，以开放、共创、共赢的思维共同发掘用户需求、寻求创新资源、开发研究课题,赋能大学生创客孵化。

此次的“天使学”环节，创新性地启用了体验云众播模式。在日日顺物流的众播间里，大学生创客们可以在云上深入日日顺智慧物流基地，挖掘创业课题，还可以连线协会大咖、业内专家，“屏对屏”进行交流和互动。其中，“云探仓”、“云探店”等场景方案体验环节的设置，也彻底打破时间、空间限制，让大学生创客们足不出户便可参与“云上实训”，高效率、无障碍地满足创业创新需要。

对于“云众播”这一沉浸式课堂，中国物流与采购联合会副会长、中国物流学会执行副会长贺登才给予了肯定，在他看来，日日顺物流紧扣用户最佳体验，深入“时代企业”，提出“时代课题”，孵化“时代人才”。目前日日顺物流创客训练营已成为大学生创新创业的“实训机会”，院校物流教学改革的“实习平台”，企业招才引智的“实体窗口”和学会推进产学研结合的“实战基地”。

据悉，日日顺物流创客训练营已覆盖了全国高校500多家，深度校企合作超30所，累计输出175个创业课题，孵化83个创业项目，申请了40项国家专利，15个创业项目落地应用，吸引了一大批大学生成功“自进化”为创客。

共创生态领航场景物流 “黑海”

“坚持时代变革和人的价值两条主线，物联网时代日日顺物流以生态品牌为核心的‘黑海战略’升级场景物流。”海尔集团公司高级副总裁解居志表示。

不同于充分竞争的“红海”和尚有潜力的“蓝海”，“黑海”是一片焕然一新的、拥有无限可能的领域。实现和无数场景进行无限链接，满足用户需求、带给用户最佳体验的场景物流，就是物流行业的“黑海”领域，也是日日顺物流破题物联网时代的“黑海”战略。

大学生创客具备为日日顺物流开拓“黑海”潜质，因为大学生本身就是一个具备无限可能、无限创新力的群体，只要找准了方向，必然可以成为时代的中坚力量。

依托科技实力拓展物联生态，日日顺供应链科技执行董事王正刚介绍，为打造物联网时代引领的场景物流生态品牌，日日顺物流依托科技化的物流平台能力、数字化的定制供应链解决方案、场景化的社群云服务体验平台，实现一端连接用户，另一端连接品牌工厂，将品牌工厂跟用户连接在一起，共创良好体验。

依托用户场景实现生态引领，日日顺供应链科技总经理于贞超表示，目前，日日顺物流已经实现了健身场景、出行场景、居家服务场景等场景的引领，而所有的场景构建一定会回归到物联网核心本质——将创造价值和传递价值回归到消费者的体验。

日日顺物流为大学生们营造了一个开放、共创共享的场景生态，让他们得以未毕业先实现创业梦，以用户为中心的理念贯穿在他们创新创业的圆梦进程中，也由此诞生了一个个具备实践价值的硕果。

东南大学创客团队提出的环保快递盒的设计及其循环方案，成功应用于日日顺物流贵品循环箱项目中，为高端家电服务的升级样板；北京交通大学创客团队提出的基于三维装箱模型的智能装卸方案，也已经应用于日日顺物流仓储的龙门拣选环节，助力大件物流首个智能无人仓落成。

这些成果不仅可以助力高校产学研用教育转型，为企业发展注入新的思维，为行业智慧升级注入发展新动能，还可以和多方的产业力量实现深度链接，通过创新创意的变现，实现共赢增值。

具备原生创造力的大学生，正在成为生生不息的场景生态力量；作为大学生、高校、企业多方共赢生态缔造者，日日顺物流创客训练营也正在成为场景物流方案创新、体验增值的加速器。

(责编：毕磊、夏晓伦)