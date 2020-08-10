原标题：严厉打击引流诈骗，快手封禁账号超过10万个

近期，快手平台社区安全和风控团队在工作中发现，平台部分用户发布大量诱导诈骗等恶意内容，严重触犯国家相关法律法规。为此，快手平台多部门联动开展引流诈骗专项治理，坚决打击相关内容和账号，并积极配合公安机关开展侦查破案工作。

在刚刚过去的7月，快手法务部安全组就协助地方公安机关破获多起引流诈骗案件。

今年5月底，杨某在快手上看到一个主播在卖酒，感觉不错后就给主播发私信咨询，主播卿某让杨某添加微信好友进行沟通。商定价格后，杨某通过银行给卿某转了1.4万元货款，但后者并未发货还将其拉黑。收到线索后，快手法务部安全组积极配合公安机关进行调查，很快锁定犯罪嫌疑人身份和位置信息。7月9日，河北省滦南县公安局民警将卿某抓获归案。

图为嫌疑人卿某被抓获归案。（滦南县公安局提供）

不久之后，7月23日，在快手法务部安全组的协助下，山东临沂警方赶赴浙江杭州抓获两名诈骗犯罪嫌疑人，连带破获9起以贩卖手机靓号为名实施诈骗的案件。两名嫌疑人交代，他们在快手平台上利用短视频和直播展示虚假手机靓号，引导感兴趣的用户到第三方社交平台进行交易，用户付款后迅速拉黑并拒绝发货。

“以上诈骗手段绝大部分属于引流诈骗，违法犯罪分子寻找到作案目标后往往会引导到第三方社交平台实施诈骗行为。”快手有关负责人表示，为了打击此类诈骗行为，社区安全和风控团队通过风控识别模型，对面向未成年人的宠粉诈骗、金融投资类“杀猪盘”诈骗、高危品类的私单诈骗、刷单诈骗等内容和账号进行了集中清理。近日，快手发布最新一期《关于严厉打击诈骗类账号的公告》，公告显示快手平台已永久封禁诈骗账号超过10万个。

快手有关负责人表示，一直以来，快手平台对诈骗等违法犯罪行为零容忍。社区安全和风控团队长期致力于与诈骗等黑灰产作斗争，不断升级迭代算法识别模型，提升平台识别和打击治理能力。法务部安全组持续联动各地公安机关开展诈骗犯罪刑事打击工作。未来，社区安全和风控团队将持续推进社区治理，推进跨平台合作共同打击诈骗违法犯罪。同时，也提醒广大用户注意提高网络安全防范意识，切勿相信宠粉福利、投资理财、私下交易、刷单返利等诱惑，以防上当受骗。若发现相关违法违规行为，欢迎积极举报，一同维护良好的社区氛围。

(责编：夏晓伦、毕磊)