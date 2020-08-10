原标题：国富人寿牵手轻松集团 推出广西人民专属的“惠桂保”普惠型补充医疗保险

8月6日，扎根广西当地的全国性寿险公司国富人寿与国内领军健康保障平台轻松集团，共同签订战略合作协议，宣布正式启动“惠桂保”普惠型补充医疗保险项目。国富人寿总裁储良与轻松集团CEO张科代表双方在合作协议上签字。国富人寿总裁助理葛海峰、吴传明、孟双锁等共同见证签约。

今年2月,中共中央、国务院印发了《关于深化医疗保障制度改革的意见》，指出到2030年，全面建成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系。本次国富人寿与轻松集团的合作，正是深入贯彻落实《意见》的主动作为。

本次战略合作协议签署后，双方将就“基本医保+商业保险+社会互助”全面保障模式展开深入合作，为广西老百姓量身定制专属健康保险产品，推出“惠桂保”普惠型补充医疗保险，助力解决广西重大病患者的高额住院医疗的费用报销问题，构建多层次的医疗保障体系。

签约仪式上，储良表示，国富人寿自成立以来，始终致力于通过领先科技为广大客户提供高性价比的实惠产品和智慧暖心的实在服务，精心打磨出了“八桂无忧”“嘉和保”“桂企保”“瑞利年金”等一批明星产品，深受消费者青睐，广受市场好评。此次与轻松集团合作推出“惠桂保”普惠型商业健康保险，是国富人寿作为广西首家寿险法人机构，践行“因为国富，所以民安”的企业使命，落实主体责任，充分发挥保险社会管理功能，积极参与社会保障体系建设，服务广西，造福广西，增进民生福祉的重要举措。

张科表示，轻松集团经过六年的快速发展，已经成为拥有轻松筹、轻松互助、轻松保、轻松公益和轻松健康五大业务板块的行业领军集团，平台注册用户超6亿，在全民健康保障领域影响力巨大。本着“只为用户而生”的至善初心，轻松集团在流量、渠道、科技创新和精细运营等方面多有建树，对于我国广大下沉民生市场的保障需求把握准确，已成功推出了多款定制化保障产品。

“惠桂保”作为针对广西区内基本医保参保人群定制的一款普惠型商业健康险产品，有效衔接了基本医疗保险，具有准入门槛低、保障范围广等特性，较好地填补了在基本医疗保险与商业健康险的过渡地带的空缺。“惠桂保”不仅针对被保险人社保内个人自付部分赔付，还将11种广西高发特定疾病因治疗产生的基本医疗保险规定支付范围外的住院医疗费用纳入到了保障范围之中。此外，“惠桂保”项目引入的“轻松筹”公益筹款模式，可为参保人提供完善的“大病救助”服务，包括“筹款绿色通道”“医疗救助专项基金”等方式，以解决参保人在“惠桂保”产品起付线2万元以下部分的医疗资金不足问题。这意味着投保了该产品的广西人民一旦产生了花费较大的住院医疗费用，不但可以获得治疗费用的保障，还将有机会得到“惠桂保”技术支持方—轻松筹提供的大病筹款服务。

据悉，“惠桂保”将于9月1日正式开放投保，10月31日截止。广西全区社会医疗保险参保人可通过“惠桂保”官方微信公众号在线办理投保。

(责编：夏晓伦、毕磊)