奇安信长齐向东：内生安全 从安全框架开始

2020年8月10日，2020年北京网络安全大会（BCS2020）峰会正式开幕。奇安信集团董事长齐向东发表了题为“内生安全，从安全框架开始”的主题演讲。他表示，内生安全框架有三个重点——“理清楚”、“建起来”、“跑得赢”，目的是通过“新管理”，让网络安全体系具有动态防御，主动防御，纵深防御，精准防护，整体防护，联防联控的能力。投入三至五年时间，就能建立起完善的网络安全协同联动防御体系，真正实现内生安全。

以下为演讲全文：

尊敬的各位领导、来宾，观众朋友们，上午好！

感谢大家参加BCS战略峰会。去年，我们在首届BCS大会上提出了“内生安全”，得到了业界广泛认同。很多客户来找我们，想知道内生安全到底应该怎么做。

所以从去年开始，我们专门成立了一个工作组，和20多个一线部门紧密协同，用系统工程的思想，把网络安全能力，映射成为可工程建设的安全能力组件体系，并给出一套规划方法论，设计工具集和配套的模型、架构、项目纲要，构建一个能够适应形势变化的网络安全框架，来支撑内生安全体系建设。今年3月，我们正式公开发布了这套面向新基建的新一代网络安全框架。

截至目前，我们已经在近40个大型机构里应用了这套框架，包括部委、能源央企、金融、航空、大型制造业和数字城市，得到了很高的评价，他们说，有了这套框架，从顶层设计到落地建设运行变得很容易了。为了让更多的政企机构能快速实现内生安全，我们把今年大会的主题定为“内生安全 从安全框架开始”。

第一部分：内生安全的关键是管理

去年的BCS大会上，我提出了“内生安全”，强调在政府、银行和大型企业等机构，通过系统聚合、数据聚合和人的聚合，不断从信息化系统内生长出安全能力，这种能力具有像免疫系统一样的自主、自成长、自适应的特点，持续保证业务安全。

我们都知道，网络安全是高度对抗性的行业，网络安全系统包括技术、数据、人员和体制机制等，是一个复杂的系统。为了保障业务的安全性，实现这个系统的有效运转，就不能仅仅考虑产品和技术因素，而是要综合技术、管理、运行等多方面的因素。

一个网络安全体系，必然面临着层出不穷的攻击。首先，漏洞是不可避免的，只要这个系统的0day漏洞还没有被黑客穷尽，就永远面临着未知的威胁。这个漏洞可能存在于芯片、操作系统、应用系统、网络设备等任何地方，可能掌握在任何一个未知的敌人手中，这个敌人可能随时发动攻击，造成的危害也难以掌握，它可能导致数据被盗，也有可能会直接导致系统崩溃。如果只用攻防技术来防护，被漏洞牵着鼻子走，这类安全问题是永远无法解决的。

其次，有报告显示，超过85%的网络安全威胁来自于内部，危害程度远远超过黑客攻击和病毒造成的损失。这些威胁绝大部分是内部各种非法和违规的操作行为造成的。

最后，所有的体系都是人来操控管理的，但人是不可靠的，人本身的弱点也是网络体系最大的脆弱性。比如弱密码、密码丢失、使用不安全的设备等，甚至还有人会被策反成间谍。

上述问题的存在，都导致了不管技术多高，我们的体系还是会失效。

所以我们认为，安全的关键是管理。我们所说的管理，不是传统意义上的管理，它既不是单纯的人员管理、行政管理、体制机制管理，也不是传统的条文式管理、流程式管理，而是一套“新管理”模式，它由数据驱动，通过与安全体系中的能力平台和服务平台有效对接，实现对安全技术、安全运行等各方面要素的有效管理，从而发现和规避黑客利用安全体系里的漏洞发起的攻击，克服人的不可靠性、弥补人的能力不足。总之，这种新管理模式的表现形式，可以是网络安全管理大平台，也可以是网络安全管理运营管理中心。

内生安全，代表的正是这种新形态的网络安全管理模式。它用“一个中心五个滤网”，从网络、数据、应用、行为、身份五个层面来有效实现对网络安全体系的管理，从而构建无处不在，处处结合，实战化运行的安全能力体系。这种新管理模式，需要有强大的能力体系支撑，需要用工程化、体系化的方式进行实施，这套方法的成果，就构成了内生安全框架。

第二部分：管理的关键是框架

新时代需要新管理。要实现内生安全所代表的的这种新形态的网络安全管理，是一套复杂的系统工程，它需要一个新形态的能力体系做支撑，需要用工程化、体系化的方式进行实施，实现它的关键就是安全框架。

在系统科学里，有一个特性叫“涌现”，指的是构成系统的多个组成部分按照一定的方式相互联系、相互作用，在整体上就能具备单个组成部分所没有的性质，产生“1+1＞2”的效果。比如，计算机系统可以实现工程计算、文字处理、软件开发等功能，这些功能是CPU、电源、操作系统等单个组成部分所不具备的。

内生安全也具有“涌现”效应，能实现“1+1＞2”的效果。在信息化系统的功能越来越多、规模越来越大、与用户的交互越来越深的时候，单一的、堆叠的安全产品和服务，哪怕是最新、最先进的，都无法保证不被黑客穿透，但内生安全系统，能够让安全产品和服务相互联系、相互作用，在整体上具备单个产品和服务所没有的功能，从而保障复杂系统的安全。建设内生安全，采用的就是系统工程的思想。

过去20年，国内外在信息化建设方面，用的是系统工程思想，通过行之有效的EA方法论与框架，引导与推动了大规模、体系化、高效整合的信息化建设，很好地支撑了各行业的业务运营。

针对网络安全，一些西方发达国家采用体系化思想，也设计出了适应他们发展阶段的NIST等框架。但由于我国的网络安全基础比较薄弱，一直采用的是“局部整改”为主的安全建设模式，导致网络安全体系化缺失、碎片化严重、协同能力差，网络安全防御能力与数字化业务的保障要求严重不匹配。在这样的现状下，无法套用西方现成的框架进行安全体系建设。

我认为，未来五年我国各行各业能不能取得高质量发展就取决于现在。所以，我们提出了内生安全框架，这是从工程实现的角度，针对我国的国情研制出来的，能将安全需求分步实施，逐步建成面向未来的安全体系。这套框架从顶层视角出发，支撑各行业的建设模式从“局部整改外挂式”走向“深度融合体系化”，在数字化环境内部建立无处不在的网络安全“免疫力”，真正实现内生安全。

就在前两天，我和一位大型央企的领导交流，他非常兴奋，非常感慨。他告诉我，他做大规模信息化建设的时候，与业务系统融合用的就是系统工程的方法，但他从来没有见过、也没想到过网络安全公司也能按照系统工程的方法，做出这么具体、这么好用的框架来。他说：“网络安全与数字化，用体系对体系，这就对了！”

内生安全框架有三个重点，是把安全能力“理清楚”、“建起来”、“跑得赢”，目的是通过“新管理”，让网络安全体系具有动态防御,主动防御,纵深防御,精准防护,整体防护,联防联控的能力。

先说“理清楚”。内生安全体系建设，需要先体系化地梳理、设计出保障政府和企业数字化业务所需要的安全能力，才能确保这些安全能力能够融入到信息化与业务系统中去。

就像建造一栋房子，需要算清楚、准备好所有的建筑材料和工具，才能打好地基、筑好框架、建好楼板、装好防盗门窗、配齐消防设备、布好摄像头、警报器，房子才会安全、坚固，抵御各种风险。

在梳理的过程中，我们要充分考虑，这个系统的架构和功能将来是否可以调整？系统的安全能力能不能做到持续不断的增强？网络安全产品是否有维护升级的能力？未来是否根据需要增加新的安全产品模块？系统是否有安全监控和数据采集的功能？

在设计的过程中，我们要根据政府和企业自身信息化项目的实际情况，对安全能力进行挑选、组合和规划，给出明确标准。

再说“建起来”。融合是建设的关键，将安全能力深度融入物理、网络、系统、应用、数据与用户等各个层次，确保深度结合；还要将安全能力全面覆盖云、终端、服务器、通信链路、网络设备、安全设备、工控、人员等要素，避免局部盲区，实现全面覆盖。

这种将安全能力合理地分配到正确位置的建设过程，就是安全能力组件化的过程。这种安全能力组件，是软件化、虚拟化、服务化的。科学、合理地将安全能力组件进行组合、归并，建立相互作用关系，确保了安全能力的可建设、可落地、可调度。

在具体建设过程中，需要一个全景化的技术部署模型，全面描绘政企机构的整体网络结构，信息化和网络安全的融合关系，以及安全能力的部署形态。

比如，按照区域，把政企机构的信息化系统分成总部、区域中心、分支机构以及网络节点等多种类型；按照业务类别和功能，又把政企机构的信息化系统分成了全局网络、骨干网络、区域边界、通信网络、信息系统、云平台、大数据平台、数字化终端等层级、组件，并标记出它们的部署位置和形态。

在这个基础上，我们就可以把所有的安全能力组件，分别以系统、服务、软硬件资源的形态，合理部署到信息化系统的不同区域、节点、层级中。各种安全能力组件之间，通过网络和数据进行整体协同，使安全能力全面覆盖信息化所有范围，实现了对各个层次的管理，消除盲点，增强安全资源的丰富性、灵活性、完整性。

第三个重点“跑得赢”。新基建、数字化转型，催生了无数新的应用场景，带来的安全风险剧增，推动网络安全从辅助工程变成了基础工程。

缺乏安全运行的安全系统，相当于“靠天吃饭”。以前，由于网络攻击是小概率事件，就好比每年都风调雨顺，“靠天吃饭”的网络安全也很少出事；但随着网络攻击成为大概率事件，好比“十年九灾”，继续“靠天吃饭”的网络安全就会出大问题。

内生安全体系强调安全运行，把管理作为关键，就能“人定胜天”，跑得赢漏洞、跑得赢内鬼、跑得赢黑客。

我们将网络安全运行的各个组件，以及网络安全与信息化之间聚合、协同运行的状态进行了详尽的描绘，使安全工作中大量隐性活动显性化、标准化、条令化，从而确保安全运行的可持续性，实现管理闭环。

第三部分：框架的关键是组件化。

落地内生安全，实现新管理模式，最理想的情况，是建设一个完整的框架。但现实情况是，大多数政府和企业的信息化系统，都是新老结合的，往往需要花若干年的时间，才能完成对老系统的替换，这是一个“立新破旧”的过程。

从安全系统与信息化系统聚合的实施角度来看，如果割裂地对老系统用老办法，新系统用新办法，未来，当老系统被替代时，老的安全系统也不得不替换掉，造成巨大的浪费。

这就要求我们对安全体系进行“统一设计，分步实施”，在体系的基础上，把安全框架组件化，让这些组件既能是新体系的一部分，又能部署到老系统中，从而适应信息化系统这种渐进式的、“立新破旧”的过程，避免不断地把安全系统推倒重来，确保现在安全上的投资是面向未来的。

从国际的经验看，ISO/IEC 27000信息安全管理体系就是按照组件化的方式设计的，它包含14个类别，35个目标，114个控制措施；NIST 的系统安全工程也列举了从需求、设计、实现到验证、部署、维护、弃置等14个过程应该开展的安全工作，包括54个任务、235项活动。在NIST网络空间安全框架中，也通过IPDRR-识别、保护、检测、响应、恢复的机制，以及多个落地子项来构造网络安全的保护体系。

遵循这样的经验，我们用工程化的思想，把体系中的安全能力，映射成为可执行、可建设的网络安全能力组件，构成了内生安全框架，这些组件与信息化进行体系化地聚合，是安全框架落地的关键。

我相信，政府和企业按照我们提出的内生安全框架，投入三至五年时间，就能建立起完善的网络安全协同联动防御体系，真正实现内生安全。

朋友们，数字化转型和新一轮技术革命，正在重写全球经济、科技和政治格局。对网络安全行业来说，这既是一次前所未有的机遇，也是一次前所未有的挑战。让我们携起手，从安全框架开始，推动网络安全产业再上新台阶。谢谢大家！

(责编：毕磊、夏晓伦)