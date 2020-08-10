BOE（京东方）携合作伙伴实现“8K+5G”超高清实况直播

8月8日，国家大剧院“华彩秋韵”线上系列音乐会的首场演出“繁华众声”在国家大剧院音乐厅上演，BOE（京东方）携手合作伙伴实现“8K+5G”超高清实况直播。

在音乐会开始前，主持人白岩松近距离探访了 “8K+5G”超高清视频全业务转播车。超高清视频（北京）制作技术协同中心推出的“8K+5G”超高清视频全业务转播车，搭载了BOE（京东方）8K广播级监视器产品，能够实现从拍摄、传输、制作到显示的8K视频转播全过程。在国家大剧院5G网络环境下， 人们还能在BOE（京东方）110英寸8K超高清显示屏上欣赏音乐会。

为了让更多人们感受到“8K+5G”震撼的直播效果，“北京消费季——百屏联动新消费”推广活动举办，在北京大族广场、王府井、三里屯、金融街购物中心等六个区域布设8K电视、5G手机等显示终端，实时呈现音乐会盛况。在北京大族广场，BOE（京东方）带来的75英寸8K超高清显示产品，让人们在远程就能欣赏到国家大剧院上演的“繁华众声”音乐会。

活动当天，“8K+5G”直播产业链协同工作组（联盟）成立，协同产业链推动8K发展。BOE（京东方）副总裁原烽表示，自提出“推广8K，普及4K，替代2K，用好5G”的“8425”战略，BOE（京东方）携手全球伙伴积极推动拍摄、制播系统、传输、编解码、显示终端等产业链各环节产品升级，构建8K超高清产业生态。随着BOE（京东方）8K解决方案更多应用于艺术欣赏、体育赛事、远程医疗、远程教育等领域，人们将体验到更加丰富而充满想象的智慧生活。（夏晓伦）

(责编：夏晓伦、毕磊)