上半年我国经济呈恢复性增长态势 社会大局总体稳定

人民网北京8月10日电（记者毕磊）据国家发展和改革委网站消息，受国务院委托，国家发展和改革委员会主任何立峰8日向十三届全国人大常委会第二十一次会议作国务院关于今年以来国民经济和社会发展计划执行情况的报告。报告指出，今年上半年我国经济先降后升，二季度以来经济运行逐月好转，积极因素明显增多，生产需求持续回暖，就业民生较好保障，市场预期不断改善，经济呈现恢复性增长态势，社会大局总体稳定。上半年国内生产总值456614亿元，同比下降1.6%，其中二季度增长3.2%，比一季度增速提升10个百分点；居民消费价格指数（CPI）同比上涨3.8%；外汇储备保持在3万亿美元以上；城镇新增就业564万人，6月份全国城镇调查失业率5.7%。

在金融方面，加大财税支持力度，及时出台阶段性、有针对性的减税降费政策，并根据实际情况延长实施期限，上半年累计新增减税降费1.5万亿元。增加财政赤字规模1万亿元，发行抗疫特别国债1万亿元，上述2万亿元全部转给地方，建立特殊转移支付机制，使新增财政资金直达市县基层、直接惠企利民。发挥金融支持作用，3次实施普遍降准、定向降准释放1.75万亿元长期资金，综合运用再贷款再贴现、安排政策性银行信贷支持等措施，保持流动性合理充裕，促进融资成本明显下降，6月末广义货币供应量M2和社会融资规模存量分别增长11.1%和12.8%。6月份企业贷款平均利率为4.64%，较上年末下降0.48个百分点。上半年企（事）业单位中长期贷款新增4.86万亿元，同比多增1.37万亿元，IPO和再融资合计5519亿元，同比增长25%。

在就业方面，强化稳就业举措，加大失业保险稳岗返还、创业担保贷款等政策落实力度，实施企业稳岗扩岗支持计划，上半年向435万户企业发放稳岗资金636亿元，惠及职工1.14亿人。积极发挥在疫情中逆势成长的新业态新模式对就业的带动作用，大力支持灵活就业。进一步扩大硕士研究生招生、专升本和大学生应征入伍数量规模，加大国有企事业单位招聘、基层项目招聘支持力度，对湖北高校毕业生就业给予特殊支持。开发科研助理岗位，充实基层教师和医护人员队伍。重点减轻中小微企业、个体工商户和困难行业企业负担。上半年清偿拖欠民营和中小企业款项956亿元。

在保民生方面，上调退休人员基本养老金，总体调整水平按照2019年退休人员月人均基本养老金的5%确定。居民医保人均财政补助标准增加30元。对我国公民参加基本医保的新冠肺炎确诊和疑似患者医疗费用，个人负担部分由财政给予补助。“菜篮子”产品供给充裕,粮食安全和重要农产品供给得到较好保障，粮油盐与肉禽水产蛋菜奶等食品的市场供应基本充足、价格基本稳定，有力保障武汉、北京等重点地区生活物资供应。

在脱贫攻坚方面，加大扶贫资金的统筹和投入，今年中央财政专项扶贫资金1461亿元已全部下达，比去年提前1个月下达到省级财政。帮助贫困人口稳就业促增收，支持扶贫龙头企业、扶贫车间率先复工复产，实行点对点对接解决贫困地区人口外出务工难题，扩大以工代赈规模促进贫困劳动力就地就近就业。加大消费扶贫力度，强化产销衔接服务，有效解决贫困地区农产品滞销问题。加大易地扶贫搬迁后续帮扶，易地扶贫搬迁安置区住房和配套设施扫尾工程已全部完成，大型安置区教育医疗设施补短板项目加快建设，产业发展、就业帮扶、社区治理等专项政策陆续出台实施，易地扶贫搬迁后续扶持政策体系正在逐步形成。

报告指出，积极应对疫情对产业经济和区域经济运行带来的冲击，坚持以供给侧结构性改革为主线，大力支持企业主动求新应变、化危为机，加快培育新增长点和增长极。新产业新业态逆势增长，顺应疫情催生的新需求、新模式，大力支持数字经济创新发展，网上购物、直播带货持续火热，居家办公、远程问诊、在线教育等行业快速扩张。智能化、科技型产品较快增长，6月份3D打印设备、智能手表、充电桩等产量均增长40%以上。截至6月底，已有集成电路、高端装备等领域116家企业在科创板上市。产业转型升级取得积极进展，疫情防控助推生物医药等产业发展壮大，5G等新型基础设施加速传统产业数字化转型，产业向高端化、绿色化、智能化、融合化方向发展的趋势更加明显。上半年，高技术制造业、医药制造业、装备制造业增加值分别增长4.5%、2.3%、0.4%，集成电路、医疗仪器设备及器械、建筑工程机械产量分别增长16.4%、82.1%、7.1%。创新创业创造向纵深拓展，将全面创新改革试验第三批支持创新相关改革举措向更大范围推广。

报告显示，上半年我国经济先降后升，经济社会运行秩序基本稳定。从目前执行情况看,计划完成情况总体符合预期。城镇新增就业人数、 城镇调查失业率、城镇登记失业率、居民消费价格、农村贫困人口脱贫、基本养老保险参保人数等民生保障指标进展顺利,居民收入、社会消费品零售总额、进出口、外商直接投资、境外直接投资等定性表述指标经过努力基本能够实现,单位国内生产总值能耗降低等指标完成需付出更大努力。

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好下半年经济社会发展工作意义特别重大。据何立峰透露，下半年将重点做好以下工作：慎终如始抓好常态化疫情防控；坚持不懈实施好已出台的各项宏观政策；积极主动助力企业纾困发展；决战决胜打赢脱贫攻坚战；深化细化落实扩大内需举措；力保产业链供应链和粮食能源安全；锐意创新增强改革开放动力；毫不动摇抓好生态环境保护；心系群众做好民生改善工作。

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