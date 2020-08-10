鲲鹏生态再落地：佳都科技多款A.I.产品赋能智慧城市

随着5G、AI和云的快速发展，世界正在快速进入智能时代。当前，传统计算模式已无法满足所有应用场景的需求，以异构、云边端协同且无处不在的多样性计算为主要特征的鲲鹏计算产业应运而生。

据了解，鲲鹏计算产业首要任务是基于各行业用户的需求，孵化和完善面向行业的应用，打开产业空间，为所有厂家找到与之相匹配的生产要素和市场机会，通过商业成功促进产业链各环节的持续创新，形成螺旋式上升的发展路径。

作为鲲鹏计算产业的成员，华为通过战略性、长周期的研发投入，吸纳全球计算产业的优秀人才和先进技术，为产业提供绿色节能、安全可靠、极致性能的算力底座。上下游厂商基于鲲鹏处理器发展自有品牌的产品和解决方案，与系统软件及行业应用厂商一起打造有竞争力的差异化解决方案。

佳都科技是中国专业的人工智能技术产品与服务提供商，为全球提供人脸识别、视频结构化、知识图谱、智能大数据技术与服务，在AI算法、大数据架构、行业Know-How等方面具有丰富经验。

2018年以来，佳都科技基于鲲鹏解决方案发布了多款城市级A.I.产品。其中，基于A.I.技术结合鲲鹏+昇腾+智能安防HoloSens IVS及HoloSens SDC研发的“警务视频云”系列产品正加速在广州、佛山、郑州等各个地方城市落地，利用人工智能、大数据、知识图谱等技术对城市各个领域进行全息感知，助力多部门优化城市治安管理及社会治理。

2019年10月，佳都科技发布鲲鹏联合解决方案，该解决方案以标准软件、软硬一体化设备、赋能引擎工具包、智能终端等形式向合作伙伴发布，通过“鲲鹏+昇腾”的开放生态，共同促进智能安防产业的发展。该联合方案中，佳都科技基于TaiShan服务器、存储、网络、云操作系统等软硬件，提供AR三维实景融合技术平台，双方联合对AR三维实景融合技术平台展示重点区域、园区安保任务、告警等场景化功能进行了验证。

AR三维实景融合技术平台

据悉，AR三维实景融合技术平台已通过基于鲲鹏的兼容性测试，能够为客户提供成熟、稳定、优质的解决方案，并为实现对城市公共安全、交通路网、应急指挥、商业综合体、园区景区等各类业务场景的全息刻画、深刻洞察与智慧赋能奠定了坚实的基础。

在今年1月召开的数字广西鲲鹏产业生态大会上，佳都科技获颁首批鲲鹏兼容性互认证伙伴证书。这将进一步推动构建合作共赢的鲲鹏生态圈、促进鲲鹏计算产业生态快速落地和规模应用。（牛广文）

(责编：夏晓伦、毕磊)