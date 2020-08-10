坐标广州：下半年计算产业风向是什么？8月12日即将揭晓

8月12日，由广东省政务服务数据管理局、广东省工业和信息化厅、广东省科学技术厅指导，广东软件行业协会主办的“鲲鹏展翅 无限未来”广东鲲鹏生态伙伴大会即将开幕。

今年上半年，广东省经济在疫情影响中快速回暖，以4.923万亿元的半年度GDP总值再次领跑全国。

数字经济是经济高质量发展的核心，广东省近几年来在数字经济建设中的优异表现，在疫情中展示出了极高的经济韧性和抗风险能力。近年以来，广东省加速了数字经济中以5G、大数据、人工智能等新技术为代表的“新基建”建设。

3月29日，广州积极响应国家加快“新基建”建设的指导思想，发布了针对“新基建”产业发布的政策。“新基建10条”产业政策的颁布，加快了相关“新基建”高新企业和项目在广州的落地。

5月8日，广州市首批数字基建重大项目签约、揭牌活动举行，其中，广州“鲲鹏+昇腾”生态创新中心暨通用软硬件适配测试分中心（广州）作为首批具有标志性意义的数字新基建项目之一，正式公开亮相。

据了解，该生态创新中心由广州无限电集团有限公司携手华为技术有限公司，定位为信息技术创新应用领域的赋能平台、信息技术创新应用人才的培养平台、信息技术创新应用产业的孵化平台。建成后，将成为广东“新基建”建设的创新引擎。

2019年，深圳在南山、龙岗、平山试点建设新一代信息技术应用创新中心、工业互联网创新中心和鲲鹏生态创新示范园区。在“新基建”产业带动下，2019年深圳市数字经济产业规模达到了27828.6亿元。

未来十年将是计算的黄金十年，千行百业的数字化转型都离不开多样性算力支持。当前鲲鹏计算产业，经过近一年的开拓，已在全国近20个省市建立起鲲鹏计算产业联盟及鲲鹏生态创新中心，产业全景逐步显现，行业应用稳序落地，生态伙伴圈快速扩大。

通过建立区域性产业联盟,发挥各地产业链关键企业的自身优势,鲲鹏生态已迅速搭建起立足省市、辐射全国的多个生态基地,全面覆盖硬件研发、系统集成、基础软件及应用软件开发、行业解决方案落地、产业人才培养等关键要素。

在8月12日即将举行的广东鲲鹏生态伙伴大会上，全省数百名政府嘉宾、行业精英、鲲鹏计算产业代表将齐聚羊城，围绕鲲鹏产业生态凝聚共识，共谋新经济产业形态落地，共同探讨计算产业助力大湾区高质量发展的新思路、新观点和新路径。（夏晓伦）

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