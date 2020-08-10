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2020财富世界500强发布：互联网公司7家上榜 中国占4家

2020年08月10日17:40  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京8月10日电（记者毕磊）今日，《财富》公布了2020年世界500强榜单，沃尔玛连续第七年排名第一，中石化位列第二，国家电网上升至第三位，中石油位列第四，壳牌石油下降至第五位。

　　今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入达到33万亿美元，创下历史新高。进入排行榜的门槛（最低销售收入）也从248亿美元提高到254亿美元。

　　在今年上榜的互联网相关公司共有7家，其中中国企业占据4席。它们分别是京东集团（第102位）、阿里巴巴集团（第132位）、腾讯控股有限公司（第197位）和小米集团（第422位）。

     据了解，《财富》世界500强排行榜的历史始于1955年。1995年8月7日的《财富》杂志第一次发布同时涵盖工业企业和服务性企业的《财富》世界500强排行榜。今年是《财富》杂志连续第26年发布这份全球大公司排行榜。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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