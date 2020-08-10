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五度登榜世界500强 恒大造车驶入快车道

2020年08月10日22:25  来源：环球网
 

8月10日，《财富》世界500强榜单正式公布，恒大集团位列第152名，连续第五年登上这份衡量全球企业综合实力的“终极榜单”。

在地产主业业绩持续向好的同时，恒大近年来开始跨界造车。近日，恒大造车提速，一口气推出6款“恒驰”车型，覆盖了从A到D所有级别，以及轿车、轿跑、SUV、MPV、跨界车等乘用车车型。紧随其后，恒大汽车上海、广州两大生产基地曝光，采用了世界最先进的装备和工艺，目前已全线进入设备安装调试，正式达产后能做到每分钟生产一台车，成为世界最先进的智能制造基地。

原文链接：https://biz.huanqiu.com/article/3zPduLUw37p

(责编：夏晓伦、毕磊)
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