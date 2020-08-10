《财富》世界500强揭榜 碧桂园列房企第一

衡量全球企业竞争力的《财富》世界500强榜单10日揭榜，入榜的中国企业数量达到了133家，上榜四年的碧桂园今年位列房地产行业第一名。

榜单显示，2019年碧桂园实现了703.35美元（4859.08亿元人民币）的收入，全球排名第147位，与2017年初次上榜的467位相比，前进了320 位。截至2019年底，该公司已在中国内地布局了2000多个项目，覆盖31个省、自治区、直辖市，282个地级市和1299个区县。

如何从做大转变到做强，提升全球竞争力，成为世界一流企业，是当前国内企业面临的共同课题。

2019年初，碧桂园将定位升级为“为全世界创造美好生活产品的高科技综合性企业”，发展视野扩展至全球。一年多来，碧桂园的高科技业态不也断涌现。

中国沃土孕育的世界级房企

碧桂园的世界500强之旅开启于2017年7月，这一年，有10家中国公司首次上榜，碧桂园是唯一新上榜的房地产企业，位列第467名。在销售业绩大幅提升的基础上，2018年，碧桂园的排名攀升114位至353位，2019年，排名上升176位至第177位。

从个体来看，这四年间，碧桂园在不断打破成长的天花板。根据第三方机构统计的数据，其全口径销售额由2016年的3088.4亿元上升到了2019年约7715.3亿元，增幅达到了149.8%。盈利能力的提升更为明显，营业收入的增幅达217%，由1530.9亿元增至4859.1亿元。而净利润则由约137亿元增长至612亿元，增幅约348%。

有分析认为，相较于其他中国房企，碧桂园对中国城镇化战略的理解更深刻，信心也更为坚定。因此，该公司不断深入广大三四五线城市，挖掘当地居民潜在的住房需求。

碧桂园董事会主席杨国强认为，碧桂园的成长逻辑集中体现在公司的道路选择中，他的策略是紧随时代发展大潮，“坚持深耕三四五线，让有能力的人去到中国的每个县市深耕，给优秀的人舞台和机会。”在他看来，伴随人们生活水平的不断提升，拥有充分就业机会、配备优质学校和商业资源，具有良好医疗及交通设施的县市，仍有可观的农村人口流入空间，因而也存在着巨大的市场机遇。

据了解，碧桂园在承担并履行好经济责任，为丰富人民的物质生活、国民经济的快速稳定发展发挥自己应有作用的同时，也积极履行企业的社会责任。截至2019年底，碧桂园共提供了超过10万个就业岗位，间接创造就业岗位超200万，作为传统纳税大户，纳税额高达702亿元。而国强基金会及碧桂园集团累计捐款达67亿元，直接受益人数超过36万人。

插上高科技的翅膀 从做大到做强

中国企业上榜数量及排名的不断上升固然是可喜的变化，但如何拉近与全球领先企业的距离也是一个严峻的挑战。这包括盈利能力的改善，全球价值链的构建，借鉴华为等中国企业全球化的成功经验，在已经做大的基础上走向世界、做强，提升全球竞争力。

近几年来，凭借主业强有力的支撑，碧桂园高科技业务迅速落地并成长。例如，2019年5月成立的千玺机器人餐饮集团致力于将更先进的科技、文化主张运用于多元化餐饮服务，打造机器人餐厅连锁品牌。截至2020年6月，该公司累积提交超500余项专利申请，自主研发机器人设备及软件系统80多种，其中有61款已投入使用，涵盖火锅、中餐、快餐、煲仔饭等多个业态。千玺集团旗下的机器人餐厅已有6家实体门店正式对外营业，包括一家全球技术先进、业态完整的机器人餐厅综合体。

成立于2018年的博智林机器人公司与碧桂园农业控股有限公司也在各自的领域获得较高成就。其中，广东博智林机器人有限公司汇集了3400多名国内外优秀研发人才，进行建筑机器人及相关智能施工设备、装配式等的研发、生产与应用，现有在研建筑机器人50余款，其中累计36款投放工地测试应用，10多款进入产品化阶段，经济效益可观。碧桂园农业控股有限公司定位为行业资源的整合者、产业结构的提升者和现代农业的服务者，着力打造科技型、平台型、国际型农业，目前也已形成研发服务、智慧种业、现代农业科技园、海外大农业、社区生鲜门店等五大核心业务板块。

民营企业是创新的主体，包括碧桂园在内，携带高科技基因的民营企业正在成为中国产业结构转型升级的一股重要力量。 （房晓雯）

(责编：夏晓伦、毕磊)