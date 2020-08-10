搜狗2020年Q2财报：营收18亿元 输入法日活4.84亿

人民网北京8月10日电（记者毕磊）8月10日，搜狗公司发布了2020年第二季度未经审计财报。财报显示，搜狗公司营业收入为2.612亿美元，约合18亿元人民币。

搜狗目前主要有三条业务线，一是搜狗浏览器，二是搜狗输入法，三是智能硬件产品，包括搜狗AI录音笔等系列产品。从营收结构上看，搜索业务依然占据大头，收入为2.41亿美元，占营收的比重超过90%；其他收入为0.21亿美元，其中搜狗智能硬件业务的收入同比增长25%。

财报显示，搜狗手机输入法第二季度日活跃用户数同比增长6%，达到4.84亿，日均语音请求量峰值超过14亿次。

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