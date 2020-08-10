搜狗2020年Q2财报：营收18亿元 输入法日活4.84亿

人民网北京8月10日电（记者毕磊）8月10日，搜狗公司发布了2020年第二季度未经审计财报。财报显示，搜狗公司营业收入为2.612亿美元，约合18亿元人民币。
搜狗目前主要有三条业务线，一是搜狗浏览器，二是搜狗输入法，三是智能硬件产品，包括搜狗AI录音笔等系列产品。从营收结构上看，搜索业务依然占据大头，收入为2.41亿美元，占营收的比重超过90%；其他收入为0.21亿美元，其中搜狗智能硬件业务的收入同比增长25%。
财报显示，搜狗手机输入法第二季度日活跃用户数同比增长6%，达到4.84亿，日均语音请求量峰值超过14亿次。
七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费 人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】
国务院印发《若干政策》促进集成电路和软件产业高质量发展 新华社北京8月4日电 日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（以下简称《若干政策》）。 《若干政策》强调，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。国务…【详细】
展望下半年中国经济:以“新发展格局”应对“新变局” 编者按： 7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。当前，中国经济面临哪些新形势、新任务？下半年，中国经济如何乘势而上，巩固扩大疫情防控和经济恢复成果？“新发展格局”下，中国怎样继续扩大开放？…【详细】
国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法 人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】