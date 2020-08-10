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北京望京小街升级改造 房企探索城市更新新路径

2020年08月10日09:22  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月10日电（记者夏晓伦）8日，一条老旧街区转型而成的国际化步行商业街区——望京小街正式向市民开放。作为由政府引导社会资本参与的国际化商业街区项目，望京小街仅用不到5个月的时间完成了改造提升，多方共建模式发挥出了重要的作用。

据了解，在对望京小街的升级改造中，万科首次将城市更新的边界拓展至街区小巷这类城市的“毛细血管”，把“商业办公”与“步行街道”相缝合，对整个街区进行了全方位的综合提升。

改造后的望京小街。

望京小街位于北京大山桥与望京街交叉路口以西，地处望京核心腹地，距离望京南地铁站600米。汇集了曾经繁华的华堂商场、望京商业中心（现为万科时代中心?望京）和方恒购物中心。随着城市定位和周边业态的更新变化，小街的整体空间愈渐老旧，商业层次与当前的实际需求产生了错位，道路破损、停车混乱、交通拥堵和环境脏乱等问题日益凸显。

改造后的望京小街，如今已经有了焕然一新的靓丽容颜，原来的柏油路、乱停乱放的车辆、广告牌等设施消失不见，取而代之的是一条欧式风貌且干净整洁的步行街。同时，望京小街还承载着智慧科技、国际交往、文化艺术等属性功能，吸引望京市民在这里高效地汇聚与交集。

在智慧科技方面，万科联合望京街道对街区设施进行了智慧化升级，开发建设了“智慧之芯”管理平台，连接智慧停车、绿色节能、小街商圈、社区公约、小街安防等五大运营场景，可对小街商户人流车流、垃圾箱、温度、湿度、能耗、消费指数等进行实时数据分析，形成智慧生态闭环。

在国际交往方面，望京小街片区周围分布有大量大型企业和跨国公司，世界500强企业6家，涉外企业1113 家。为了提高国际商务文化氛围，这里将建立国际文化交流活动展示舞台，打造市级具有影响力的国际人才社区。小街还学习借鉴欧洲步行街的模式，设置了德国特色场景，包括集市商亭、特色餐饮、艺术天幕、垃圾房、音乐和亲子活动等丰富元素。

在文化艺术方面，万科积极统筹社会资源，引入文化+阅读特色的城市书屋和以北京国际设计周、中央美术学院为核心的北京设计中心，打造望京文化新地标。据悉，2020青年设计100云毕业季展览，已于8月1日在望京小街的望京坊正式开幕。展览集合了来自中央美术学院、清华大学美术学院、中央戏剧学院等15所在京高校，近300位设计院系的优秀毕业生作品。

对周边居民来说，小街变化带来的感受更加直接。开街当日，有住在望京小街附近居民表示：“这里（望京小街）既像一个现代的国际艺术中心，又可以满足我们对餐饮、阅读等方面的需求。我以后可以在周末和邻居们过来看展吃饭，作为老望京人，在家门口可以享受这样的体验特别惊喜！”

“结合政府开展的街区更新工作，在望京小街的改造过程中，我们响应号召、主动参与，通过将望京小街的改造整治与紧邻商业办公区的升级焕新相融合，形成了目前宜居、宜商、宜业的街区级特色更新。”万科集团合伙人刘肖表示，将发挥市场主体的专业优势，把望京小街打造为“国际化+文化+科技”的时尚活力新街区。

(责编：夏晓伦、毕磊)
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