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劳动力市场活跃度回升（经济新方位）

本报记者  李心萍

2020年08月11日04:39  来源：人民网－人民日报
 

　　二季度，用人单位招聘各类人员约441.2万人，环比减少79.5万人；进入市场的求职者约333.7万人，环比增加9.1万人，市场需求略大于供给。随着复工复产的持续推进，劳动力市场供求压力有所缓解。

　　企业最渴望哪类人才？哪些领域是热门？日前，人社部发布《第二季度部分城市公共就业服务机构市场供求状况分析》（以下简称《分析》），揭示了部分趋势。

　　小企业招聘需求回升明显

　　二季度，83个城市公共就业服务机构市场供求信息显示，与上季度相比，需求人数下降15.6%，求职人数增长2.9%。

　　中国就业研究所研究员丁大建表示，需求端的下降主要是受全球疫情冲击，世界经济衰退，外贸型企业面临较大压力，减少了岗位释放。供给端的变动是因为受疫情防控影响，一季度求职人员数量较少，进入二季度，我国疫情防控取得阶段性成果，求职人数回升。“需求端供给端一降一升，市场供求压力得到缓解，求人倍率较大幅度回落。”

　　奥飞玩具业务负责人蔡金顺对此深有体会，“一边是订单急着交付，一边是招不到人，复工复产后面临的最大挑战就是缺人”。他坦言，一季度企业主要精力都用在招聘上，进入二季度，员工队伍则保持基本稳定。

　　虽然劳动力市场求人倍率较大幅度回落，但市场需求总体略大于供给。得益于我国经济发展稳中有进的态势，2017年四季度以来，我国劳动力市场求人倍率连续保持在1.2以上，并呈现总体上升趋势。

　　城市公共就业服务机构代表的是线下招聘的情况，那么在线上，劳动力市场供求情况如何？

　　中国人民大学、智联招聘联合发布的《2020年第二季度中国就业市场景气报告》显示，相比一季度，二季度招聘需求人数和求职申请人数分别增加34.74%和42.55%。“受疫情防控影响，高校毕业生求职时间延长且更加依赖线上求职渠道，带来了二季度求职申请人数的持续上升。”智联招聘执行副总裁李强说。

　　不同的是，线上市场的岗位需求走出一条“上扬”曲线。“数据显示，随着稳就业举措全面落地，4—6月招聘需求人数逐渐上升，市场需求回暖，带动就业局势逐步回稳。”李强说，特别是小型企业展现出强大韧性，二季度劳动力需求回升迹象明显，招聘需求人数环比上涨超45%。

　　分区域看，中、西部地区市场用人需求缺口较大。与去年同期相比，西部地区市场用人需求增加了5.6万人，增长了5.4%，展现出较好的发展势头。

　　营销、餐饮服务、快递等行业用人需求较大

　　《分析》显示：企业用人需求主要集中在制造业、批发和零售业、居民服务和其他服务业、住宿和餐饮业、信息传输计算机服务和软件业、交通运输仓储和邮政业等行业。十大城市岗位需求和求职排行榜显示，营销人员、包装工、餐饮服务人员、快递员等职业的用人需求较大。

　　与上季度相比，生活性行业中，卫生社会保障和社会福利业需求上涨184.9%，交通运输仓储和邮政业上涨8.7%，教育行业上涨7.4%。

　　近年来，我国第三产业就业人员占比连续上升，截至2019年底占比达47.4%，是我国吸纳就业的主力军。随着复工复产、复商复市稳步推进，服务业岗位需求回升，“主力军”作用再显。

　　其中，交通运输仓储和邮政业招聘需求上涨最为明显。快递员连续两个季度成为最短缺职业第二名，在重庆、西安、郑州，快递员求人倍率高达10∶1，缺口较大。

　　“疫情防控期间，不少领域创新了线上服务模式，前期蓄积的大量消费需求正渐次在线上释放，增强快递业发展的动能，带动相关岗位需求持续上涨。”国家邮政局发展研究中心副研究员王岳含说。

　　在线上招聘市场，娱乐、体育、休闲行业招聘需求人数大幅增长。

　　“受直播、主播等线上活动带动，本季度娱乐、体育、休闲行业招聘需求人数环比增加117.82%，远大于求职申请人数增幅，景气指数上升明显。”李强说。

　　特别是对高校毕业生而言，这些行业或将成为不错选择。数据显示，二季度娱乐、体育、休闲行业对应届生招聘需求同比增加349%，环比上涨300%。

　　新基建信息基础设施产业的核心技术人才也供不应求。李强介绍，根据计量模型预测，到今年底，信息基础设施产业核心技术人才的缺口将达到417万人。

　　专业技术人员、高级技能人员很抢手

　　《分析》中，一组数据特别亮眼——技术员求人倍率为2.18，工程师求人倍率为2.17，高级工程师为2.12，高级技能人员为2.1。

　　“求人倍率超过2，意味着对这类人才而言，不再是岗位选人，而是人挑岗位。”丁大建说。专业技术人员、高级技能人员依旧是劳动力市场上的香饽饽。

　　“打‘飞的’去上班喽！”7月7日，来自衡阳技师学院的17名毕业生在长沙黄花机场围成一圈，竖起大拇指拍照留念。他们即将飞往福州，到福耀玻璃实习。“没想到一毕业就能到大公司顶岗实习，待遇很不错。”机电专业学生刘庆昱自信满满。

　　面对复杂严峻的高校毕业生就业形势，衡阳技师学院截至6月底的毕业生总体就业率与往年基本持平。“企业有需求，也认可我们的教学。”学院就业处负责人张诚介绍，仅福耀集团就招收了143名实习生。

　　一技在手，工作不愁。数据显示，41.4%的市场用人需求对技术等级或职称有明确要求，其中，对技术等级有要求的占26.4%，对专业技术职务有要求的占14.7%。

　　为进一步扩大和稳定青年就业，近日人社部、财政部、共青团中央部署实施百万青年技能培训行动，在2021年底前将面向各类青年群体开展职业技能培训200万以上人次。鼓励企业组织新招用高校毕业生或在职青年职工等参加1年以上的企业新型学徒制培训。

　　人社部还推出职业技能电子培训券。劳动者可通过电子社保卡领取电子培训券并扫码使用。持有电子培训券的劳动者在参加培训时，不必再垫付资金，省去了事后报销等环节。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月11日 02 版）
(责编：曹昆)
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