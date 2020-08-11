金融创新激发供应链活力

广东惠州伟志电子成立10多年来，一直从事LED液晶屏、发光二极管等电子类产品的生产。在与大企业合作中，一直苦恼于融资贷款、应收账款、票据贴现等难题……

广东农行以创新金融产品入手，改变过去主要以企业报表或担保物核定客户授信额度的固有模式，针对小微企业“轻资产”“轻报表”的特点，创新推出“链捷贷”“结算通”“商户贷”等产品，并针对新技术、新行业企业推出“科技贷”，助力破解中小微企业融资难题。

专属定制为企业解困

走进惠州市普安电子的生产车间，生产设备流水线正在有序工作着。作为TCL移动终端领域的供应商，该公司生产的数据线、充电器品质精良。对大多数供应商来说，做好应收账款的管理、加快资金回笼是企业经营的重中之重。

过去普安电子常用银行承兑汇票贴现等方式补充流动资金。“贴现手续比较繁琐，如果企业需要100万元现金周转，但承兑汇票票面金额1000万元，也只能全额贴现，无疑增加了企业财务负担，而且速度比较慢，经常要等很久。”普安电子主管财务的负责人张荷青介绍，使用承兑汇票也很麻烦，一不小心汇票就过期了，还要委托银行办理。

“现在好了，与TCL‘金单’形式的应收账款凭证相结合的农行‘链捷贷’几乎是秒放款，而且利率低，操作灵活简便，如果融资数额不大，我们也可以根据实际需要进行拆融。目前我们通过这个工具成功融资1亿多元。”张荷青说。

“链捷贷”普惠中小微企业

对于TCL集团来说，像普安电子这样的供应商多达几千家，形成了一个庞大的客户集群。对于银行来说，解决一个供应商的融资难题相对容易，但想要为TCL集团这样规模的供应链企业纾困，如何将其变成现实？

广东农行作为TCL、万宝集团、信利光电、广州浪奇等企业的长期战略合作伙伴，依据这些大型骨干企业的供应链大胆创新，是一次具有挑战意义的尝试。

广东农行主动提出与TCL集团展开合作，为其上游供货商提供融资服务的全新融资产品“链捷贷”登场。

通过线上供应链融资解决一家重点企业和其上下游小微集群的资金周转难题，在TCL取得成功后，“链捷贷”创造了一个极具复制价值的高效批量服务模式。截至目前，广东农行累计投放“链捷贷”73亿元，惠及TCL、万宝集团、信利光电、广州浪奇等近50家重点企业（商圈）上下游产业链中小微企业850余户。

创新优化融资生态

伟志电子负责人表示，现在再也不用为了“金单”融资问题发愁了。需要用款时，只要在电脑上操作一下，就能根据需要将应收账款、票据转换为账户上的资金，简单方便。

一项项创新、一个个突破，展现的不仅仅是“链捷贷”的成效，更折射出广东农行支持民营和小微企业、助力实体经济的经营理念。

对于供应链上下游企业来说，“链捷贷”最大的好处是融资成本降低了，线上办理贷款更加方便快捷。TCL简单汇信息科技有限公司副总经理向晓丹认为，“链捷贷”突破了许多机制和技术壁垒，是有针对性的金融创新，更具示范效应和推广价值。

在融资模式上，凭借重点企业授信的方式，“链捷贷”将重点企业信贷资源传递至供应链企业；在服务功能上打破时空界限，TCL集团遍布全国各地的供应链企业和账户，都可以依托现有农行账户线上获批融资；在流程操作上仅需一键登录，极大改善了用户体验。

业内专家表示，“链捷贷”提升了整个供应链管理效能，优化了融资生态。

广东农行还运用大数据思维，打通政务数据接口，在同业首创“社保e贷”“公积e贷”“微链e贷”等产品。广东农行相关负责人表示，随着金融创新走向深入，将有更多的中小微企业获益。

《 人民日报 》（ 2020年08月11日 10 版）

(责编：曹昆)