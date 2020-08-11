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7月CPI同比上涨2.7%

核心CPI同比上涨0.5%

2020年08月11日04:47  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京8月10日电  （记者陆娅楠）国家统计局10日发布的数据显示，7月全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%。其中，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。

　　从环比看，7月CPI由上月下降0.1%转为上涨0.6%。其中，食品价格上涨2.8%，涨幅比上月扩大2.6个百分点，影响CPI上涨约0.62个百分点。国家统计局城市司高级统计师董莉娟分析，随着餐饮服务等逐步恢复，猪肉消费需求持续增加，而多地洪涝灾害对生猪调运产生了一定影响，供给仍然偏紧，猪肉价格上涨10.3%，涨幅比上月扩大6.7个百分点；受不利天气影响，鲜菜价格上涨6.3%，涨幅扩大3.5个百分点；由于蛋鸡存栏减少，夏季产蛋率有所下降，鸡蛋价格在连续9个月下降后转涨，上涨4.0%；鲜果大量上市，价格继续下降4.4%，降幅比上月收窄3.2个百分点。非食品价格由上月下降0.1%转为持平。

　　从同比看，7月，食品价格上涨13.2%，涨幅扩大2.1个百分点，影响CPI上涨约2.68个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.5%，涨幅比上月回落0.4个百分点。据测算，在7月份2.7%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为2.9个百分点，新涨价影响约为-0.2个百分点。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月11日 10 版）
(责编：曹昆)
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