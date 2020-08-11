广西投资集团推进“产融投”协同发展

本报南宁8月10日电 （记者庞革平）10日，《财富》世界500强榜单正式发布，广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）以2019年营业收入1800亿元成功入围榜单第490位，是广西首家进入世界500强的本土企业。
近年来，广投集团扎实推动传统产业转型升级，培育发展新兴产业，大力实施“以产业为基础、金融为保障、投资为引领”的“产融投”协同发展战略，实现了新旧动能转换：夯实“产业基础”，积极补足产业发展短板，健全产业链条，拓展新材料、医疗健康、数字经济等新兴产业；强化“金融保障”，提供涵盖银行、证券、保险等20个业态的综合金融服务，提升服务实体经济质效；突出“投资引领”，出资、运营和受托管理68只基金，总规模763.69亿元，累计已投资228.57亿元、项目169个。
广投集团加快国有资本投资公司改革，按照“一企一策”原则建立授权管理体系，总部向下授权事项63项；推进混合所有制改革，参控股329家企业（不含分公司）中混合所有制企业占比72%；构建了“国有资本投资公司—产业集团—生产企业”的三级管控模式，实现从“管资产”到“管资本”的转型，打造广西国资改革鲜活样本。
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