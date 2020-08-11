图为8月9日，小朋友在金沙滩啤酒城一大型5D全息光影艺术展中游玩。

张进刚摄（人民视觉）

本报青岛8月10日电 （记者侯琳良）第三十届青岛国际啤酒节日前在青岛西海岸新区金沙滩啤酒城开幕。这届啤酒节线下汇集了40多个国家和地区的1500余款啤酒以及全球时尚美食，并将举行国际交流、经贸展示、文化体育等六大类200余场时尚活动，为消费者开拓了消费新场景。

《 人民日报 》（ 2020年08月11日 10 版）

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