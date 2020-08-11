去年1月以来黑龙江淘汰黄标车超2.7万辆

本报哈尔滨8月10日电 （记者郝迎灿、张艺开）记者从黑龙江省生态环境厅获悉：2019年1月以来，黑龙江省加快推进柴油货车污染治理，至今，已淘汰黄标车27860辆、老旧车18400辆，348家机动车辆定期排放检验机构中，336家已实现国家级、省级、市级三级数据联网。
自2019年1月1日起，黑龙江全省供应符合国六标准的车用汽柴油，停止销售普通柴油和低于国六标准的车用汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。加速推进铁路物流园区建设，推广使用新能源和清洁能源汽车，黑龙江省共为3751辆新能源汽车免征车辆购置税13823万元，为224212辆新能源汽车、清洁能源汽车共减免车船税5441.02万元。同时，通过推进监控体系建设和应用，黑龙江加快建设“天地车人”一体化的机动车排放抽样监控系统，哈尔滨、齐齐哈尔已实现汽车尾气道路遥感监测系统的省、市二级联网。
《 人民日报 》（ 2020年08月11日 15 版）
七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费 人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】
国务院印发《若干政策》促进集成电路和软件产业高质量发展 新华社北京8月4日电 日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（以下简称《若干政策》）。 《若干政策》强调，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。国务…【详细】
展望下半年中国经济:以“新发展格局”应对“新变局” 编者按： 7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。当前，中国经济面临哪些新形势、新任务？下半年，中国经济如何乘势而上，巩固扩大疫情防控和经济恢复成果？“新发展格局”下，中国怎样继续扩大开放？…【详细】
国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法 人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】