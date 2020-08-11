去年1月以来黑龙江淘汰黄标车超2.7万辆

本报哈尔滨8月10日电 （记者郝迎灿、张艺开）记者从黑龙江省生态环境厅获悉：2019年1月以来，黑龙江省加快推进柴油货车污染治理，至今，已淘汰黄标车27860辆、老旧车18400辆，348家机动车辆定期排放检验机构中，336家已实现国家级、省级、市级三级数据联网。

自2019年1月1日起，黑龙江全省供应符合国六标准的车用汽柴油，停止销售普通柴油和低于国六标准的车用汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。加速推进铁路物流园区建设，推广使用新能源和清洁能源汽车，黑龙江省共为3751辆新能源汽车免征车辆购置税13823万元，为224212辆新能源汽车、清洁能源汽车共减免车船税5441.02万元。同时，通过推进监控体系建设和应用，黑龙江加快建设“天地车人”一体化的机动车排放抽样监控系统，哈尔滨、齐齐哈尔已实现汽车尾气道路遥感监测系统的省、市二级联网。

《 人民日报 》（ 2020年08月11日 15 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)