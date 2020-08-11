2000余家次境内外企业参展参会 线上+线下“服贸会”打开新门

8月4日，2020年服贸会迎宾门首次亮相。

中国国际服务贸易交易会新闻中心供图

日前，江苏南通市民在体验360度VR技术。

翟慧勇摄（人民视觉）

2020年服贸会室外场馆效果图。

中国国际服务贸易交易会新闻中心供图

9月上旬，2020年中国国际服务贸易交易会（服贸会）将在北京举办。

作为与进博会、广交会并列的中国三大对外开放展会平台之一，服贸会今年采取“线上线下相结合”的方式举办，已有141个国际组织、驻华使馆、商协会及机构确定参展参会，2000余家次境内外企业将闪亮登场，百余场论坛洽谈活动蓄势待发……

相关人士指出，在当前国际疫情持续蔓延和全球经贸形势异常严峻复杂的背景下，举办全球规模最大的综合型服务贸易展会——服贸会，展示了中国坚定不移扩大对外开放的决心，搭建了企业加强国际交流、获取新订单、拓展新市场的平台，为推进服务贸易国际合作、提振世界经济复苏信心贡献了中国力量。

● 已成功举办6届

展览面积从首届的5万平方米扩大到第六届的16.5万平方米

参展企业从首届的1000多家增加到第六届的2100多家

意向成交额从首届的601.1亿美元增加到第六届的1050.6亿美元

● 线上+线下

141家国际组织、驻华使馆、商协会及机构

2000余家次境内外企业

4场高峰论坛，100余场行业研讨及行业推介洽谈活动，近30场境外国家和地区专题活动

● 2020年

展区占地面积约20万平方米，设置1个综合展区、8个专题展区和若干功能服务区

● 数字平台

服贸会数字平台已正式上线，实现了在线注册、展台管理、洽谈间、会议管理等8项基本功能

数据来源：中国国际服务贸易交易会新闻中心

参展企业数量持续增加

“在本届服贸会上，我们将展出中英文口语表达能力评测、口算批改解决方案、语音合成等多个围绕教育场景打造的人工智能应用解决方案。”今年第二次参加服贸会的好未来教育集团执行总裁万怡挺日前介绍了公司的参展计划。

距离2020年服贸会开幕还有不到一个月的时间，包括好未来在内，不少国内外参展企业纷纷提前亮出参展的新技术、新产品和新服务。

德勤中国华北区主管合伙人施能自表示，作为全球最大的专业服务公司，德勤希望在服贸会上展示公司的数字产品，如德勤机器人、全球贸易信息雷达以及风险预警平台，赋能不同企业数字化转型，推动服务贸易发展。

“此次，我们将重点展示最新研发的虹膜智能门锁和智能虹膜身份核验终端等新产品。”北京中科虹霸科技有限公司战略发展总监李星光说，公司主要从事机器视觉和生物特征识别等人工智能领域的技术研究、产品开发与成果转化。在上届服贸会上，中科虹霸与南非、新加坡商会达成合作意向，在当地提供身份核验服务。

实实在在的参展成效，吸引越来越多企业来到服贸会这一平台。

服贸会已成功举办六届，展览面积从首届的5万平方米扩大到第六届的16.5万平方米；参展企业从首届的1000多家增加到第六届的2100多家；意向成交额从首届的601.1亿美元增加到第六届的1050.6亿美元……至今，服贸会累计吸引184个国家和地区、近300家国际组织和境外商协会、1万余家次企业参展，实现意向成交额5293.3亿美元。

“公司去年在服贸会上实现签约金额1500多万元，国内外多家5G应用技术公司、传媒公司及地方广电系统主动与我们对接。”兰亭数字首席执行官孙文博表示，目前公司已经与德国电信、中东VIVA、韩国LGU+等国外电信运营商达成合作协议，“希望通过今年的服贸会让更多国家看到中国VR技术的发展”。

从第一届开始，日本贸易振兴机构每届都会组织日本企业参展。该机构北京代表处副所长荒木正明说：“每届服贸会我们都根据中日贸易情况，选择合适的参展主题。比如2018年以日本旅游服务、日本特产等为主题参展之后，次年中国访日人数达到历年最高。虽然今年因为疫情影响，从海外组织企业参展比较困难，但这次线上线下结合的新模式让我们十分期待。”

免费提供线上参展服务

线上线下相结合是本届服贸会的一大特点：境外嘉宾和展客商以线上参展参会为主，境内各类主体以线下参展参会为主。

线下，在国家会议中心和奥林匹克园区景观大道及周边搭建展馆举办展览展示，展区占地面积约20万平方米，设置1个综合展区、8个专题展区和若干功能服务区。

北京市商务局副局长孙尧介绍，考虑疫情防控需要，本届服贸会搭建了展览面积约7万平方米的室外展馆，满足国别和省区市以及各专题的参展需求。室外展馆实现墙体开口、预留通风通道，确保通风效果良好。同时，室外展馆在设计风格上突出各专题特色和服贸会整体视觉形象，并注重与周边建筑和环境互融，呈现服贸会多元特色。

线上，基于人工智能、大数据、5G、虚拟现实等先进技术，建设服贸会数字平台。“在全力筹备好线下服贸会的同时，建设服贸会数字平台，为线上举办全球服务贸易峰会提供技术支持，为境外嘉宾和展客商参展参会提供线上服务。”孙尧说。

6月16日，服贸会数字平台已正式上线，实现了在线注册、展台管理、洽谈间、会议管理等8项基本功能；7月16日，“云上展厅”全面开放展商入驻，云上展厅、云会议预约、项目发布、智能匹配、客服中心等5项重要功能全新上线；目前，覆盖展览展示、论坛会议、洽谈签约、运营管理的全流程、全场景线上展会平台的各项功能已全面上线。

“我们将为参展客商提供优惠政策。”北京市商务局局长闫立刚表示，免费提供线上参展服务，免费时间至下届服贸会举办前3个月；免费提供线上供需对接服务，参展企业可在服贸会官网栏目、运营平台中发布项目需求，平台将提供智能匹配和在线洽谈功能；免费预约申请云会议，有线上办会需求的，可在服贸会官网免费预约申请云会议。

孙尧指出，本届服贸会将集中展示国内外服务贸易发展最新趋势、最新技术、最新产品以及中国解决方案等，文化服务、金融服务、冬季运动、旅游服务、服务机器人、教育服务、体育服务、5G通信服务等专题展将集中亮相。此外，还将举办4场高峰论坛，100余场行业研讨及行业推介洽谈活动，近30场境外国家和地区专题活动。“我们相信，2020年服贸会一定会办出特色、办出成效、办出高质量。”

提振跨国投资者信心

疫情发生以来，全球产业链、供应链受到剧烈冲击，服务贸易发展受到较大影响。孙尧认为，举办2020年服贸会，释放了中国支持经济全球化、加强国际经贸合作的积极信号，将帮助企业加强国际交流、获取新订单、拓展新市场，对降低疫情影响、推动服务业、服务消费和服务贸易复苏起到积极作用。

“疫情之下，企业特别需要一个平台去开拓国际市场，寻找贸易伙伴，服贸会正好实现了这样的功能。服贸会将成为新产品、新技术和新业态的发布平台，有利于企业开拓市场。”商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊说。

作为主要参与者和直接受益者，国内外企业对于2020年服贸会的举办期许满满。

“服贸会是全球最大的综合型服务贸易展会，给商务服务业提供了展示平台，这是全球少有的类似展会。”施能自表示，不只是服务展览，本届服贸会还聚焦未来相关发展趋势，让德勤有机会与同行、其他生态圈一起分享和交流，推动行业积极发展，引导服贸企业推动未来业务的发展。

孙文博表示，服贸会是一场开放、包容、多元的国际性盛会，希望在这届服贸会上能与更多企业交流合作，通过服贸会赢得更多的国际同行客户，帮助企业转危为机，更好地感受世界经济的脉动。

在李星光看来，目前虹膜识别技术已经在金融、智能终端、矿山等领域实现应用。他希望能在服贸会上对接更多国外商会资源，并与国内大安防、金融及物联网等行业伙伴达成合作。

“服贸会以服务贸易作为核心内涵，向全球服务业投资商进一步开放中国市场、推出中国服务、深化国际合作，有利于稳定跨国投资者预期、提振投资者信心，在全球经济下行压力大和贸易摩擦背景下尤为重要。”毕马威中国政府及公共事务咨询服务合伙人喻莺表示。

全球服务，互惠共享。2020年服贸会的脚步越来越近，我们共同期待这一全球盛会的到来。

(责编：李都也(实习生)、李栋)