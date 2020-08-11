中国服务贸易“蛋糕”会越做越大

服务贸易是衡量一个国家经济现代化和经济国际化水平的重要标志之一。在中国推进高质量发展、建设贸易强国的进程中，随着服务业不断扩大开放和服务业在中国经济总量的比重持续攀升，中国服务贸易规模不断扩大，竞争力日趋提升。目前，中国已经连续六年位居全球服务贸易规模第二大国的位置，是全球前五大服务贸易国家中唯一的发展中国家。

今年上半年，中国服务贸易总体呈现趋稳态势，剔除受到新冠肺炎疫情严重冲击的旅行服务贸易，中国服务进出口增长2.1%，成为稳外贸稳外资的重要力量，同时也为中国经济和世界经济恢复发展、抵御全球经济衰退，发挥了非常重要的支撑作用。

值得关注的是，知识密集型服务贸易高速增长，成为中国服务贸易发展的新趋势，中国推动贸易强国建设、提升服务贸易竞争力的成效显现。上半年，这部分的进出口增长9.2%，占服务进出口总额的比重达到43.7%，提升了9.6个百分点，知识产权的使用费、保险服务、电信计算机和信息服务等领域出口增长较快；进口方面，电信计算机和信息服务、金融服务等领域增长迅猛。

这些数据反映出，随着中国高技术产业迅速发展，中国在相关领域的服务技术和服务水平显著提升，与相关的高科技产品、机电设备等货物贸易关联在一起，拉动了高附加值服务的出口。另一方面，中国在新一轮改革开放进程中，通过不断扩大高附加值制造业和服务业的对外开放，以及在18个自由贸易试验区先行先试和在21个省份部分地区开展服务贸易创新发展试点，为中国服务贸易的发展提供了新动力。

未来，中国服务贸易发展还有巨大的空间和潜力。根据世界贸易组织统计，服务贸易占世界贸易总量的比重呈不断上升的态势，从1970年的9%上升到了2017年的23%。到2040年，这一比重预期将上升至1/3。亚洲是全球服务贸易增速最快的地区，而中国成为最重要的增长动力源。近年来，中国服务贸易平均增速高于全球，服务贸易占外贸比重从2012年的11.1%提升到2018年的14.7%，但是这跟世界平均水平还有一定的差距，也预示着服务贸易未来巨大的发展空间，是中国稳外贸的重要支撑力量。

9月上旬，2020年中国国际服务贸易交易会将在北京举办。在当前国际疫情持续蔓延和全球经贸形势异常严峻复杂的背景下，这次大会将提振市场信心和市场预期，促进服务供给和需求的有效对接。线上线下相结合的举办方式，影响范围将更加广泛，为全球经济遏制下滑势头和复苏带来宝贵机遇。

此外，通过深化服务贸易创新发展试点和服务外包示范城市建设，中国正在大力拓展特色服务出口基地，加快制定全国版的跨境服务贸易负面清单。同时，发挥中国的跨境电商平台优势和金融科技优势，大力发展数字贸易、在线展览等服务贸易新业态、新模式，为中国的服务贸易发展注入新活力和新动力。

在服务业扩大开放、服务贸易持续增长的过程中，中国也在积极推进不同服务业开展服务贸易管理规则和管理体制的变革，特别是很多变化已经体现在中国与多个国家签署的自由贸易协议中。中国正在努力构建辐射“一带一路”、面向全球的自贸协议网络，服务贸易是其中非常关键和重要的领域。中国愿意和世贸组织的成员共同探讨经济全球化进程中的服务贸易规则体系。

可以预见，未来中国和服务贸易伙伴之间的合作机遇会越来越多，空间会越来越大，每个伙伴都能从贸易中获得实实在在的好处。

（作者为商务部研究院学术委员会副主任、区域经济研究中心主任）

(责编：李都也(实习生)、李栋)