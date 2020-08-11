支付场景多、优惠力度大、还款方式活 信用消费选银行还是电商？

浙江省杭州市骆家庄农贸市场一个摊位上的多种支付渠道提示。

新华社记者 韩传号摄

不久前，商务部印发《关于做好2020年全国“消费促进月”活动筹备有关工作的通知》，对进一步释放被抑制被冻结的消费需求、进一步激活消费市场人气、畅通国民经济良性循环作出部署。

在消费回补过程中，新平台、新媒体、新场景、新技术、新业态、新模式，也深刻影响着支付习惯，在信用消费领域引发了全新竞争。本报记者在采访中发现，随着线上商业的发展，依托电商平台的信用消费渠道正越来越受青睐，而传统的银行信用卡也凭借自身服务和品牌优势积极抢占市场。

便捷和实惠是消费者最看重的

信用消费，就是消费者向银行和其他金融机构借款，用于购买商品和服务的一种消费方式。随着消费形态的变化，信用消费的习惯也日益多元。

家住江苏盐城的成冬芳在一家房产公司做财务，是一名信用消费的“常客”。在她看来，随着购物渠道及方式的变化，自己的信用消费也发生了变化。

“最初，我在跟公司合作的银行办了信用卡，一般在过高速ETC时用。现在，我经常上淘宝买东西，线下消费时几乎所有商家都开始用扫码支付，我就把花呗排在支付方式第一位了。”成冬芳说，因为银行用短信进行还款提示，自己怕漏掉还款信息，所以更多时候只是使用借记卡。

27岁的朱捷现在从事教育培训，喜爱网购的她也是蚂蚁花呗、京东白条的忠实用户。在她看来，“方便”是自己选择这些电商信用消费渠道的主要原因。“花呗和白条，本身就是跟网上商城配套的产品。如果用银行信用卡，网购时还得二次绑定。”朱捷举例说，与信用卡需要输密码相比，花呗提供的“刷脸”验证和指纹识别更加便捷，这也是吸引自己的重要原因。

尽管电商提供的信用消费渠道备受追捧，但传统银行信用卡依然有不少忠实拥趸。

来自河北邯郸的小伙子史建伟刚参加工作不久，在生活中经常用到银行信用卡。在他看来，银行信用卡不仅能够缓解自己的生活压力，及时满足消费需求，而且银行信用卡提供的各种优惠和积分，也着实给自己带来不少实惠。

史建伟说：“我是花呗的新用户，信用额度相对较低。相比之下，银行信用卡额度比较高，而且能够享受一些优惠。比如，刷信用卡会获得积分，每次积攒到500积分就可以在自动售卖机上免费买可乐。”

招联消费金融有限公司首席研究员董希淼在接受本报记者采访时指出，得益于中国经济持续增长，特别是移动支付在用户梳理、交易规模和场景应用等方面快速发展，信用消费近年来也呈现出新特征。

据董希淼介绍，银行信用卡与电商产品相比，主要存在三方面不同：一是两者客户获取来源不同，前者大多数来源于银行网点，依托线下POS机等支付场景，后者则依托网上购物；二是客户特征不同，信用卡客户有不少源自银行储户，信用消费经验较为丰富，而电商信用消费客户更多是年轻人，消费习惯较为多变；三是资金来源不同，信用卡资金更多源自银行传统放贷业务资金，而电商方面用于消费信贷的资金来源相对而言更为多元。

各大平台竞相推出优惠活动吸引客户

面对日益旺盛的消费需求，银行和电商纷纷加大了对信用消费客户的争夺。

据蚂蚁集团花呗生态运营部总经理吴丹丹介绍，天猫“6·18”活动中，花呗联合50万商户，为1000万种以上的商品开通了分期免息，总计为消费者省去了10亿元以上的利息。在花呗的拉动下，交易额增速最快的类目是鲜花绿植、医疗健康服务、传统滋补营养品，分期交易同比增幅都达到了3位数。自疫情发生以来，很多商家通过分期、分期免息等服务，转化率最高提升了30%。

“目前，花呗是全场景接入，包括零售、餐饮、电商，人们几乎在生活的各个场景中都可以使用。产品方面，目前花呗最长免息40天，提供花呗分期、花呗分期免息、花呗月月付等服务，以满足消费者的各种需求。同时，花呗也成为商家做生意过程中的‘组合拳’，对拉动商家的营业有显著作用。”吴丹丹对本报记者说，花呗7月份向用户共发放了1亿张3期免息券，最高消费金额600元。

京东金融APP相关负责人在接受本报记者采访时表示，今年以来，京东白条业务与京东商城体系内各大品牌商家联合为用户提供了息费补贴甚至全部减免服务。比如“6·18”期间，京东白条开展了24期分期免息的大力度补贴。其中，“24期分期免息”集中在5G商品、家居生活、电脑数码、运动鞋服、母婴用品等新兴消费领域，参与“3、6、12、24期分期免息”的商品品类更是多达数十万款。统计显示，“6·18”期间，京东白条免息商品累计销售近5000万件；帮助合作商家客单笔销售额度提升了近六成。

不仅如此，京东白条还十分注重对线上线下“共融场景”的渗透。今年“6·18”期间，京东白条与京东快递、京东健康、京喜、多点、嘀嗒、网易云音乐、迅雷、爱奇艺等诸多线上消费场景合作，消费者使用京东白条支付、信用卡支付都可获得优惠。在线下，京东白条的服务范围涵盖了连锁超市、购物中心、连锁便利店、连锁品牌门店等各类场景，覆盖全国近200个城市的近15000家门店。

电商平台纷纷发力，传统银行也没闲着，信用卡的优惠力度越来越大，服务越来越周全。

中国银行银行卡中心有关负责人向本报记者介绍，中国银行结合自身业务优势，近期接连在海淘、留学等跨境消费领域推出一系列优惠措施。

比如，凡关注并绑定“中国银行信用卡”微信公众号的信用卡持卡客户，在境外不限时段、不限地区通过卡组织网络消费，单笔境外消费达等值600元人民币，即可获得抽奖红包一个，奖励包括返现奖励及信用卡积分奖励。再如，中国银行长城银联白金信用卡用户，今年8月31日前，在境外线下实体商户及指定境外线上商户通过银联清算网络交易单笔消费满1元人民币及以上，即可享每笔1%返现优惠，每月每卡封顶1000元人民币。

银行与电商未来合作空间很大

那么，信用消费应该选择银行还是选择电商？

事实上，消费信贷行业的良性竞争格局正加速形成，各类信用消费渠道以及消费场景也呈现出更多互补融合的趋势。

“花呗会通过产品上的不断创新来获得用户的认可。7月30日，我们的新产品‘花呗月月付’正式上线，将为用户提供分月向商家付款、无任何手续费、少占用花呗额度的新服务。比如，用户想要购买一门5000元的教育课程，只需要当前有500元花呗额度就能完成购买，接下来每个月自动付500元即可。”吴丹丹说，疫情发生以来，一些商家的经营受到了影响，迫切需要新的营销方式来吸引和留住顾客。商家接入“花呗月月付”之后，换来的是用户消费门槛下降和购买力提升，能够带来更多的订单转化。“从前期试点‘花呗月月付’的数据来看，部分商家消费转化率提升了20%以上。”

京东金融在信用消费方面，发力线上互联网消费金融市场，白条业务加速与各类生活场景结合，同时，联合银行深耕增量市场，发力新增信用卡市场，并加速其数字化进程。“我们将此前基于白条业务积累的用户洞察、风险管理、运营能力等对外输出给银行，并与银行、京东体系内外各大场景方发行联名信用卡，携手各方大力拓展信用卡用户人群的信用支付习惯，截至目前已经携手40余家银行发行了超千万张联名信用卡。”京东金融APP前述负责人说。

与此同时，银行也积极布局。记者从中国工商银行了解到，工银信用卡正积极响应国家消费提振的号召，多措并举为复工复产企业和商户提供消费支撑，为持卡人带来实实在在的优惠。

在消费场景渗透方面，工银信用卡在全国200余座城市、千家商户万家门店开启爱购周末消费促销活动，覆盖商场百货、购物超市、旅游景点、美食餐饮等与百姓生活息息相关的诸多场景。同时，工行创新“扫码领券”享优惠的活动形式，持卡人在门店范围内微信扫码领券成功后即可在支付时享受立减优惠，吃喝玩乐低至5折。

在优惠活动方面，工银信用卡开展“爱购月月刷”活动，为各类用卡行为给予有效激励，用刷卡集“爱豆”、“爱豆”兑好礼等多种形式，满足持卡人差异化需求。同时，工银信用卡积极联合微信、支付宝、云闪付、京东、苏宁、美团等互联网平台，开展线上“绑卡送红包”优惠活动，推出美团最高立减60元、盒马鲜生满210元减21元、星巴克满70元减15元、喜茶满50元立减15元、必胜客满79元减20元等系列优惠活动，深受消费者欢迎。

“我在读研究生的时候就已经开始使用花呗消费，工作后又办理了信用卡。现在，无论是使用银行信用卡还是使用花呗或白条，我都切换自如。”北京白领韩丹表示，自己的小笔数额开支会使用花呗消费，大笔消费会使用信用卡，平时也非常关注商家所推出的各种优惠活动。

对于行业未来的发展，董希淼认为，尽管银行和电商在小额消费信贷上存在竞争，但也有相当多的合作空间。“银行在资金来源、资金成本、合规性管理上优势明显，电商则在流量获取、消费场景方面表现突出。双方在客户资源共享、场景打造等领域都可以加强合作，实现银行、电商平台、商家、消费者的多赢，共同促进消费潜力释放。”董希淼说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)