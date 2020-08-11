麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！

日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。

集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，也是制造业的“芯”和“魂”。37条政策举措的出台，将进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，对深化产业国际合作，提升产业创新能力产生重要影响。

在财税政策方面，国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所得税。对于集成电路线宽小于65纳米和130纳米的生产企业或项目，免税和减税加起来也有5—10年。

对于国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税。

不仅是财税政策，投融资政策、人才政策等，支持力度都是“顶格”的，特别令业内人士感到振奋。

近年来，我国集成电路和软件产业发展现状如何?在当前内外部环境下，出台全方位、多角度的若干政策背后有哪些考量？两大产业还存在哪些短板，如何迎头赶上？麻辣财经记者采访了相关专家和企业家，分析解读产业发展面临的机遇与挑战。从今天起，麻辣财经将陆续推出这一系列报道，今天是第一篇。

两大产业发展“快而不强”，《若干意见》出台正当其时

近年来，在一系列产业政策的支持下，我国集成电路和软件产业实现快速发展，为经济社会信息化数字化水平的提升提供了有力支撑。

看发展增速，2013年—2019年，我国集成电路产业规模年复合增长率近20%，远超全球同期3—5%的发展增速。特别是在去年全球产业为12%负增长的情况下，我国集成电路产业仍高速增长16%。与此同时，软件业也保持了较高增长速度，去年同比增长15.4%，业务收入突破7万亿元。

看技术创新，赛迪智库集成电路研究所产品与系统研究室主任葛婕介绍，在集成电路产业，部分领域已与国际同步。移动智能终端芯片接近国际先进水平，先进工艺14纳米实现规模量产，存储器实现突破布局。在软件产业，“部分行业应用软件以及云计算、大数据、人工智能等前沿软件突破较快，在高精度导航定位系统、复杂电网调动和控制系统、物流仓储管理系统等方面形成全球领先的行业应用解决方案。”中国信通院两化所数字技术和应用研究部副主任陈磊说。

尽管产业发展进程加快，但仍存在不少短板弱项。

在集成电路产业，高端处理器芯片、高端存储等产品供给能力严重不足，先进工艺、高端设备及材料与发达国家差距还比较大。陈磊认为，我国集成电路产业布局虽较为全面，但目前仅在通信和消费电子市场形成部分突破，CPU、存储器等多个领域仍主要依赖进口，尚未掌握关键设备材料技术。

在软件产业，基础软件、工业软件等领域的发展与国外还存在较大差距。赛迪研究院信息化与软件产业研究所信息技术研究室主任许亚倩说，以高端工业软件发展为例，在技术、市场、生态、人才等方面均存在发展壁垒，某些领域核心技术对外依存度高，国内厂商研发能力和投入相对有限。

采访中，专家一致认为，我国集成电路及软件产业发展正逐步走向国际化竞争舞台，产业迈向高质量将成为发展方向。《若干政策》的发布正当其时，将为两大新产业发展带来新机遇。

向外看，全球经济社会加速进入数字化、智能化时代，集成电路和软件产业作为信息产业的基础和核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，将在未来的国际竞争中发挥着不可或缺的作用。

应该看到，当前，集成电路和软件业经过多年演进所形成的高度全球化分工协作局面正面临巨大挑战。许亚倩分析，产业变革、疫情蔓延和大国博弈深度交织，凸显了我国信息通信产业供应链存在的安全隐患，亟待加大政策支持力度，补齐在高端芯片、基础软件等领域的关键核心技术短板，掌握发展主动权。

向内看，中国信通院两化所副主任周兰说，经过数十年的发展，我国集成电路产业在应用、整机及系统集成方面取得重大进步，在5G等领域形成引领发展之势，向设备底层和产业上游的芯片拓展，是后续提升产业价值和竞争力的必然选择，也是产业高端化的必经之路。

不仅如此，“集成电路和软件业是信息和通信产业的基础和核心，能为其他行业，特别是制造业数字化转型提供有力支撑。我国实现由制造大国向制造强国的转变，必须大力发展集成电路和软件产业。”许亚倩补充道。

产业政策升级版，“十年免税期”和“知识产权政策”成亮点

由于产业门槛高、投入大、见效慢，自2000年以来，国务院陆续出台相关政策，支持和鼓励软件和集成电路产业发展，分别在2000年出台《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，在2011年出台《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》。那么，相比过去，此次印发的《若干政策》有哪些新亮点值得特别关注？

专家认为，此次《若干政策》是在前述两个文件基础上的全面升级，覆盖面、针对性均大大增强。

《若干政策》提出，国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所得税。

“这是首次提出的‘十年免税期’政策，重点支持方向也是我国的先进工艺。”周兰解释，集成电路制造工艺升级的技术难度极大，对企业来说资金投入很高，目前全球跟进先进工艺研发的企业日渐减少，仅有英特尔、三星、台积电三家。财税政策的大力支持，将从一定程度上减轻我国集成电路制造企业的生产经营压力，推动我国制造工艺的持续升级。

在许亚倩看来，《若干政策》中提到的“知识产权政策”，对产业发展非常重要。集成电路和软件产业是建立在相关工业知识的积累之上的，国外有较健全的知识产权保护体系。集成电路和软件厂商十分注重知识产权保护，通过对软件源代码、原始数据等限制访问的方式，实现对工业知识和核心技术的保护，这极大加速了产品的更新迭代。

从我国来看，过去企业存在对工业知识积累和知识产权保护意识不强，导致盗版软件横行，特别是在基础软件和工业软件领域尤为突出。这一情况的存在，使国内厂商的研发动力和积极性受到影响，制约了我国高端软件的发展。许亚倩指出，《若干政策》明确对集成电路和软件知识产权的保护，用户可以获取更好的产品和服务，也将倒逼国产集成电路和软件厂商形成更强的研发动力。

此外，在此次《若干政策》中特别提出要探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。对此，分析人士认为，新型的举国体制优势将为高效利用资本、技术与人才资源创造条件，重点攻关解决我国集成电路高端芯片、工艺、装备、材料、设计工具等关键卡脖子环节。

在采访中，一些企业家认为，《若干政策》的出台，为进一步明确产业未来发展方向提供了指引，对企业而言最大的利好在信心。浪潮集团执行总裁王柏华在媒体采访中建议，要鼓励软件产业中做基础性平台型企业，包括工业设计软件、仿真软件、智慧城市平台软件等，下一步应更明确重点支持方向和目标。华大半导体有关负责人也期待，相关部门能尽快出台国家鼓励的从事集成电路和软件生产、设计等企业或项目具体清单，让企业能以最快的速度享受到政策红利，加快发展步伐。

(责编：李都也(实习生)、李栋)