财政部:2.5亿纳税人去年人均减税1842元

北京商报讯（记者 陶凤 吕银玲）8月10日，财政部公开2019年全国财政决算，数据显示，2019年中央一般公共预算收入预算数为89800亿元，决算数为89309.47亿元，为预算数的99.5%，比上年增长4.5%。其中，个人所得税预算数为7740亿元，决算数为6234.19亿元，为预算的80.5%，比预算短收1505.81亿元。结合此前财政部的《2019年中央和地方预算执行情况与2020年中央和地方预算草案的报告》显示，改革举措和优化税率结构翘尾因素，合计减税4604亿元，使2.5亿纳税人直接受益，人均减税约1842元。

根据《关于2019年中央一般公共预算收入决算的说明》，个人所得税短收的原因主要是提高基本减除费用标准和实施6项专项附加扣除政策的减税规模超出预期。

2018年10月，新一轮个税改革启动。综合所得基本减除费用标准由原先的每月3500元提高到每年6万元（月均5000元）。2019年1月1日起，除了每年扣减6万元（月均5000元）和“三险一金”外，子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或住房租金，以及赡养老人等六项专项附加，交纳个税时也可扣除。

中钢经济研究院高级研究员胡麒牧告诉北京商报记者，个税改革降低了老百姓的纳税负担，居民的可支配收入增加，有利于促进居民消费，而消费是对经济增长贡献最大的因素之一。

整体上，2019年全年我国共减税降费2.36万亿元。除个税改革外，还推出多项政策为企业减税降费。例如，2019年3月20日召开的国务院常务会议，明确增值税减税配套措施，决定延续部分已到期税收优惠政策并对扶贫捐赠和污染防治第三方企业给予税收优惠。

与个税不同，根据财政部公开的数据，2019年国内增值税实现了超收。预算数为30040亿元，决算数为31160.46亿元，为预算的103.7%，比预算超收1120.46亿元。财政部对此作出说明，主要是实施大规模减税降费后，税源增长高于年初预期。其中，软件企业、资源综合利用企业等增值税退税决算数为1357.81亿元。

2019年还为民营企业合计减税1.26万亿元，占全部减税数额的65.5%。小微企业减税2832亿元，享受企业所得税减免的纳税人达到626万户，享受增值税免税的小规模纳税人新增456万户。不过，企业所得税比预算短收643.98亿元，预算数为24430亿元，决算数为23786.02亿元，为预算的97.4%。财政部解释，这主要是由于企业利润低于年初预期。

胡麒牧表示，减税降费对于个人和企业来说是减轻了负担，当企业的税收负担和费用负担减轻的时候，企业就更加容易盈利，就会追加投资，增大下一个生产周期的规模。在这种情况下，虽然国家的税收可能在当期会有所减少，但是，由于培养出了更大的税源，在下一期，可能就会迎来更多的税收。

据财政部数据，去年减税降费拉动当年GDP增长0.8个百分点，拉动固定资产投资增长0.5个百分点，拉动社会消费品零售总额增长1.1个百分点。

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