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北京拟规范短租房 城市民宿迎最严监管

2020年08月11日07:52  来源：北京商报网
 

　　8月10日，北京市住房和城乡建设委官网发布了对《关于规范管理短租住房的通知（征求意见稿）》公开征求意见的公告（以下简称《征求意见稿》），从短租房经营条件、互联网平台信息核验要求、属地监管责任及违规处罚等方面进行了规定。在业内人士看来，一系列拟出台的措施也被视为北京将启动最严民宿监管的信号；该政策一旦落地，短期内北京短租民宿领域或将迎来部分调整，一些不符合条件的民宿将被淘汰，城市民宿数量也可能会相应减少，长期来看，则有利于民宿市场进一步净化。

　　社区开民宿需征得全楼同意

　　今后经营民宿短租将有更加严格的规定。据了解，此次《征求意见稿》对短租住房的管理提出了三点要求，其中包括拟明确短租房经营条件、互联网平台信息核验要求、属地监管责任及违规处罚。

　　具体来看，一是明确短租住房的经营条件。即应当取得房屋业主的书面同意，并符合小区管理规约或业主大会决定，没有管理规约或业主大会决定的，应当取得本栋楼内其他业主的书面同意。此外，房屋还应当符合建筑、消防、治安、卫生等方面的安全条件并依法办理房屋出租登记。

　　其次，《征求意见稿》还明确了短租经营者的安全责任。规定短租住房经营者应在住宿者入住前，当面核对住宿者身份证件信息，即时通过规定的信息系统申报登记信息。登记信息内容包括：承租人姓名、身份证件类别、身份证件号码、居住时间、有效联系方式等。

　　此外，《征求意见稿》也明确了互联网平台核验责任。规定发布短租住房的互联网平台，应当核验短租住房经营者提供的业主身份证明、经营者身份证明、房屋权属证明、治安责任保证书等材料，实地查看房屋状况，登记并实名认证经营者身份，逐一登记订单签订人和实际入住人员身份信息和有效联系方式，并按照相关部门要求报送入住人员、房屋等信息。

　　值得一提的是，在新发布的《征求意见稿》中，还对短租的范围进行了明确。其中指出，短租住房是指利用国有土地上的居住小区内的住房，按日或者小时收费，提供住宿休息服务的经营场所。在北京大学房地产法研究中心主任楼建波看来，从此次《征求意见稿》来看，调整范围限定为“国有土地上的居住小区内的住房”，这说明不包括乡村房屋和城市的“四合院”，由此看来，北京对于“乡村民宿”依然是鼓励发展的。

　　北京房地产中介行业协会秘书长赵庆祥表示，拟出台的新规对于解决“民宿”“短租房”带来的治安、扰民等问题，维护首都社会安定和谐，保障居住小区业主的合法权益来说意义重大。

　　规范行业发展

　　拟出台的新规有望让野蛮生长的城市民宿带上“紧箍咒”。近年来，随着“互联网+”的兴起，城市民宿、“短租房”发展迅速，大量居住小区内的民宅以民宿、“短租房”等形式对外出租。在赵庆祥看来，与酒店、旅馆相比，民宿、“短租房”等产品分布广泛且多为成套住宅，虽然能够满足多人出行的住宿需求，且价格普遍低于酒店，但同时这类产品又存在诸多问题，也给城市安全管理带来重大挑战，也严重影响了小区住户的正常居住生活。

　　“一方面，‘一人预订、多人入住’的现象非常普遍，经营主体既不办理房屋出租登记，也不按照旅馆业要求进行信息登记，一些房东与租客都不见面，到底什么人入住，房东与短租平台都不掌握，给流动人口管理、治安管理带来重大安全隐患。同时，近年来短租房中的违法犯罪案件时有发生，一些隐匿在住宅小区的短租房成为不法分子等藏污纳垢之所，严重危及小区和城市安全。另一方面，分散在居民楼内的民宿短租房由于旅客入住时间不定、人员混杂、夜间活动等，扰民现象频发，引发了小区住户的大量投诉举报。”赵庆祥表示。

　　楼建波指出，事实上，纵观国内外大城市，对于利用居住小区住宅经营民宿或“短租房”，都有严格的规范管理要求，国外有的城市还实行许可或事前登记制度，普遍要求入住信息及时报送警察机关，并强化经营者或平台的管理责任。据了解，2018年6月15日，日本正式实施了《日本住宅宿泊事业法》，而该政策的实施，也让日本的城市民宿走上了合法化经营的道路。

　　“从外省市来看，《重庆市物业管理条例》《珠海市经济特区旅游条例》也都作出了类似规定。”楼建波进一步谈道，短租住房是用于满足旅行者短期住宿需求，住户人员更换频繁，从这个角度讲短租住房性质上与旅馆类似，属于经营场所。此次拟实施的新规，将加速民宿行业向规范化发展。

　　城市民宿面临调整

　　虽然新规的出台将加速民宿行业驶入规范化的快车道，不过短期来看，一些城市民宿也面临较大的调整。北京第二外国语学院旅游科学学院院长谷慧敏指出，短期内，一些不符合条件的城市民宿将逐渐退出市场，甚至一些民宿迫于沟通成本的考虑，将转做长租民宿。

　　“由于《征求意见稿》里规定，拟要求经营短租住房应当符合小区管理规约或业主大会决定，并取得出租住房业主的书面同意，但是在实际经营过程中，一些短租房屋业主无法取得同楼业主书面同意，因此在这种情况下，只能转做其他。”

　　此外，谷慧敏还直言，今年疫情期间，很多短租民宿房东一方面要考虑到疫情防控的需要，另一方面也迫于此前投入的房租、装修成本的压力，因此便转而做起了长租民宿的生意。

　　据了解，今年在北京经营城市民宿的安安（化名）就将自己经营的短租民宿改成了长租，在安安看来，随着疫情防控步入常态化，北方市场更适合做长租。

　　谷慧敏还认为，拟出台的新规肯定是利于民宿行业的健康发展，但与此同时，在一些条件细则和执行层面，也有需要进一步完善的地方。比如，短租房屋业主需要征得同楼业主同意的比例，还需要进一步明确。此外，小猪民宿平台方面相关负责人也表示，希望《征求意见稿》的出台到最终落地执行能有一个时间缓冲，让城市民宿业主进行过渡调整，毕竟，在这次疫情中，多数民宿业主为配合疫情防控也遭受了较大损失。

　　在不少业内专家看来，从《征求意见稿》来看，虽然短期内城市民宿数量有可能减少并进行一次调整洗牌，但从长远来看，有利于整个行业的健康良性发展。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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