7月份CPI同比上涨2.7% 后续食品价格整体有望回落

原标题：物价将稳定在温和增长区间

国家统计局8月10日发布的数据显示，7月份全国居民消费价格（CPI）环比上涨0.6%，其中，城市上涨0.6%，农村上涨0.8%；食品价格上涨2.8%，非食品价格持平；消费品价格上涨1.0%，服务价格下降0.1%。从同比看，7月份全国CPI上涨2.7%,今年前7个月全国CPI上涨3.7%。

食品价格有所上涨

“7月份，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门统筹做好疫情防控、抢险救灾和经济社会发展工作，积极落实保供稳价政策，市场运行总体有序。”国家统计局城市司高级统计师董莉娟在解读数据时如是说。

数据显示，从环比看，7月份CPI由6月份的下降0.1%转为上涨0.6%。其中，食品价格上涨2.8%，涨幅比6月份扩大2.6个百分点，影响CPI上涨约0.62个百分点。非食品价格由6月份的下降0.1%转为持平。非食品中，受国际原油价格波动影响，汽油和柴油价格分别上涨2.5%和2.7%；暑期出游增多，飞机票和宾馆住宿价格分别上涨2.9%和1.7%；夏装折扣力度加大，服装价格下降0.5%。

董莉娟进一步分析，食品中，随着餐饮服务等逐步恢复，猪肉消费需求持续增加，而多地洪涝灾害对生猪调运产生了一定影响，7月供给仍然偏紧，猪肉价格上涨10.3%，涨幅比6月份扩大6.7个百分点；受不利天气影响，鲜菜价格上涨6.3%，涨幅扩大3.5个百分点；由于蛋鸡存栏减少，夏季产蛋率有所下降，鸡蛋价格在连续9个月下降后转涨，上涨4.0%；鲜果大量上市，价格继续下降4.4%，降幅比6月份收窄3.2个百分点。

在苏宁金融研究院高级研究员付一夫看来，7月份CPI同比上涨2.7%，仍处于温和区间；从环比看，CPI略有上升，主要归因于食品价格走高，其中猪肉、鸡蛋上涨幅度较大，核心影响因素均来自供给端。“一方面，鉴于多地经历了强降雨和洪涝灾害，生猪调运受到一定的影响，叠加养殖户惜售观望，加剧了猪肉的供应紧张态势；另一方面，天气炎热导致蛋鸡产能下降，且不利于鸡蛋运输和保存，而前期鸡蛋价格偏低使得蛋鸡养殖利润微薄，很多养殖户不得不淘汰一批蛋鸡来止损，这又进一步减弱了鸡蛋的供给。这些因素反映到市场上，便是食品价格的上涨与CPI的走高。”付一夫在接受国际商报记者采访时分析道。

物价有条件趋稳

统计数据显示，7月份的CPI同比涨幅比6月份扩大0.2个百分点。其中，食品价格上涨13.2%，涨幅扩大2.1个百分点，影响CPI上涨约2.68个百分点。非食品中，医疗保健价格上涨1.6%，交通和通信价格下降4.4%，其中汽油和柴油价格分别下降15.7%和17.5%。

不过，7月份，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.5%，涨幅比6月份回落0.4个百分点。另外，据测算，在7月份2.7%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为2.9个百分点，新涨价影响约为-0.2个百分点。

在付一夫看来，虽然当前猪肉和鸡蛋价格涨幅较大，但二者并不具备长久上涨的动力基础。“随着强降雨和洪涝灾害的结束以及后续天气的逐渐转凉，生猪和鸡蛋的产能都将逐渐得到恢复。届时市场供给的紧张之势将得到缓解，食品价格整体有望回落，CPI也会稳定在温和增长区间。”

付一夫还认为，除上述影响因素外，工业品价格低位运行与国际大宗商品价格上涨空间亦有限，因此其对消费品价格的传导较弱，对CPI涨幅的影响也将呈现逐渐回落之势。

(责编：李都也(实习生)、李栋)