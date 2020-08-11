新版债务重组方案落定 九违之后阿根廷再拾救命稻草

原标题：九违之后，阿根廷再拾救命稻草

阿根廷经济部8月4日发布公告称，政府与三大主要债权人达成了总额近700亿美元的债务重组协议。协议调整了部分重组后债务的付款日期，但不增加阿根廷需承担本金和利息的总额。约有六成债权人已表示接受最新的债务重组方案，并将于本月首先启动阿根廷在美国发行债券的债务重组。

分析普遍认为，与国际债权方达成债务重组协议有望帮助阿根廷避免陷入债务违约，恢复经济增长，但这个国家的经济痼疾难愈，走出危机仍长路漫漫。

历时数月暂缓一城

一笔5亿美元国际债券利息的宽限期在今年5月22日届满，但阿根廷仍无力偿还，这使得拉美第二大经济体出现历史上第九次债务违约。

这次违约后，阿根廷总统费尔南德斯持续与债券持有人进行协商。终于，8月4日，阿根廷经济部发表声明指出，最新和债权人的协议“将让债权人集团成员和其他（国债）持有人支持阿根廷的债务重组提议，并给予阿根廷大幅债务减免”。费尔南德斯表示，协议将为阿根廷在今后10年减轻债务约330亿美元，扫清经济发展障碍。

阿根廷国债依据外国法律发行，约占阿根廷3240亿美元债务的1/5，阿公共债务相当于国内生产总值（GDP）的90%。因此，乐天派认为，此次与债权人达成重整债务协定将有助阿根廷走出债务违约困境，并帮助这个陷入衰退的国家实现恢复增长。

“政府通过改变付款条件等方式保持了债务的可持续性，避免了阿根廷陷入借新债补旧债的恶性循环。”阿根廷经济学家纳塔利娅·莫蒂尔表示，阿根廷债务压力的缓解，将重振国际金融市场对阿经济的信心，有助于摆脱私人投资不断下降、资本逐渐外逃的困境，让阿根廷更深程度地融入国际资本市场。

中国社会科学院拉美研究所研究员谢文泽表示，从有利的一面来看，该协议的达成可有效遏制阿根廷的通货膨胀和货币贬值，稳定商品和服务价格，对保障其国内经济可持续发展起到重要作用。同时，政府在宏观政策调控中也能获得更多空间，有利于推行新一轮经济改革，但阿根廷经济要重回正轨，必须进行结构性改革。

结构性危机克服实难

下一步，阿根廷期望在明年3月前与国际货币基金组织（IMF）达成新的财务计划协议。分析认为，阿根廷与债权人就650亿美元债务达成重组协议，将增加其与IMF洽谈重整财务的筹码。

阿根廷预计本月向IMF发出谈判通知，9月4日与债权人协议生效后，开始与IMF磋商重整债务，期望明年3月前洽谈成功。

IMF前官员马克·索贝尔表示，阿根廷一直与IMF保持沟通，现时距离明年3月还有较多时间，如果双方有诚意，限期前仍可望完成谈判。

然而，对这个濒临破产的南美国家来说，要破解根植深厚的经济结构性危机，仅仅寄望于一次次债务重组可谓杯水车薪。

陷入第九次债务违约的阿根廷正在步入有史以来最严重的收缩期，预计GDP收缩7.3%。叠加新冠疫情，通胀率逼近50%，政府预估需要400亿美元纾困金帮助才有可能使其经济发展回到正轨。

由此，在一派庆祝气氛中，也不乏批评者的声音，指出阿根廷债务重组协议的达成是将债务违约合法化，将使投机者获利，让百姓受苦。

谢文泽指出，目前阿根廷金融体系仍十分脆弱，疫情对经济的打击超出预期。与国外达成债务重组协议只是第一步，阿根廷未来还须面对IMF的到期债务，仍要继续与其磋商相关债务问题，恢复投资市场信心面临不小的挑战。

国际评级机构穆迪估计，到2021年3月，13.7%的垃圾级新兴市场公司债券可能会出现违约。雪上加霜的是，目前新冠疫情仍在印度、南非和拉美蔓延，如果这些新兴市场国家仍无法控制疫情，且无法像发达经济体那样通过额外增加财政支出来缓冲疫情冲击的话，那么这些国家的贫困程度可能会上升到30年前的水平。一旦贫困人口增多、经济下滑、债务上升等形成恶性循环，这些国家可能会暴发更严重的债务危机。

(责编：李都也(实习生)、李栋)