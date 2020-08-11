《财富》世界500强：中国133家公司上榜，居全球第一

中新经纬客户端8月10日电 据财富中文网消息，8月10日，《财富》世界500强排行榜发布，今年，中国大陆(含香港)公司数量达到124家，历史上第一次超过美国(121家)。加上台湾地区企业，中国共有133家公司上榜。

据悉，《财富》世界500强排行榜的历史始于1955年。那一年，《财富》杂志根据各公司1954年的总收入，对美国最大的500家工业企业进行了排名。1995年8月7日的《财富》杂志第一次发布同时涵盖工业企业和服务性企业的《财富》世界500强排行榜。今年是《财富》杂志连续第26年发布这份全球大公司排行榜。

今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入达到33万亿美元，创下历史新高，接近中美两国GDP的总和。进入排行榜的门槛(最低销售收入)也从248亿美元提高到254亿美元。

《财富》世界500强排行榜显示，沃尔玛连续第七年成为全球最大公司，中国石化仍位列第二，国家电网上升至第三位，中国石油位列第四，而壳牌石油下降至第五位。

在盈利方面，沙特阿美仍以882亿美元的利润位居榜首。伯克希尔-哈撒韦紧随其后，以814亿美元的利润位列第二，苹果则退居第三。工、农、建三大中国银行继续位列利润榜前10位。微软公司凭借云业务的出色表现，利润同比暴增近137%，进入利润榜10强，位居第五。

今年排行榜最引人注目的变化无疑是中国大陆公司实现了历史性跨越：今年，中国大陆(含香港)公司数量达到124家，历史上第一次超过美国(121家)。加上台湾地区企业，中国共有133家公司上榜。

今年《财富》世界500强排行榜一共有25家新上榜和重新上榜公司，其中新上榜的中国公司有8家，它们是：上海建工，深圳投资控股，盛虹，山东钢铁，上海医药，广西投资，中国核工业和中煤能源。

中国大陆公司平均销售收入达到669亿美元，与自身去年数字相比有所提升。与世界500强公司横向比较，中国企业平均销售收入和平均净资产两项指标达到了《财富》世界500强的平均水平。

今年进入榜单的中国银行共有10家，这10家银行利润占全部上榜中国大陆企业利润总额的44%。相比往年占比50%以上，今年上榜银行利润占比已经明显下降，但是比例仍然过高。而银行利润过高必然挤压非金融企业的利润。如果不计算银行所得利润，2019年中国大陆上榜的非银行企业114家平均利润只有近22亿美元。作为对比，113家美国非银行企业平均利润高达到63亿美元，接近中国大陆企业的3倍。

此外，在净资产收益率(ROE)榜上，美国劳氏公司跃升至首位；而中国公司中排位靠前的是恒力集团、泰康保险、青山控股、碧桂园和中国人寿保险。

在利润率榜上，排名最高的是台积公司，伯克希尔-哈撒韦位居第二，辉瑞利润率同比大幅提升位列第三。阿里巴巴以近29%的利润率位列第五。

在排名位次的变化上，今年上升最快的是英国保诚集团，大幅跃升292位。值得一提的是，排名跃升最快的前十家公司中有六家保险行业公司。而中国上升最快的2家公司也均为保险行业，分别为：友邦保险(上升138位)，国泰金融控股(81位)。

今年上榜的互联网相关公司共有7家，分别是美国的亚马逊、Alphabet公司、Facebook公司，以及来自中国的京东集团、阿里巴巴集团、腾讯控股有限公司和小米集团。这些中美互联网大公司的排名较去年均有提升。其中排名提升幅度最大的是阿里巴巴，上升50位。（中新经纬APP）

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