报告：近七成人愿拿10%以上工资理财，你拿多少？

中新经纬客户端8月10日电 10日，上海高金金融研究院联合支付宝发布的《2020国人理财趋势报告》显示，近四成网上理财的用户已经有了把短期开销、保险保障和投资增值的钱做“三笔钱”配置的习惯。

报告还显示，近七成人愿意拿工资的10%以上理财，近两成人愿意拿工资的50%理财。支付宝理财平台上，35岁以下用户约占六成，已具备“三笔钱”的用户中近一半为90后。上海高金金融研究院联席院长李峰表示，近年来随着中国居民财富的爆发式增长，居民财富一改过去的单一储蓄结构，逐渐呈现多元化趋势。

报告显示，在打破刚兑的大趋势下，90%以上的人在调研时表示能够接受理财不是稳赚，能够接受一定的亏损，近两成人能接受持有期间亏损10%及以上。

人们长期持有的习惯也在增强。自支付宝平台上线基金至今，平台上的“基民”平均持有基金的时间为337天。而2011年某独立基金销售机构的一项数据显示，2004年至2011年间，中国开放式基金的平均持有时间不超过180天。

蚂蚁集团财富事业群总经理王珺介绍，细分来看，支付宝平台上近四成基民的持仓在一年以上，但也有三成人买入后不到一个月就会清仓。他们之间的收益差距巨大：持仓不满一个月的人只有一半能赚到钱，但持仓满一年的近九成人都能赚到钱。坚持定投对于普通人来说也是更好的方式，定投一只基金获得的平均收益率是不定投的4倍。

华夏基金总经理李一梅表示，2013年货币基金拥抱“互联网”引发大家对公募基金的关注，但目前老百姓的理财选择仍较为单一，有的人只爱把钱存银行，有的人只炒股，还有的人全神贯注炒房，都有些“走极端”。“不过，如今越来越多人开始有资产配置的概念，全新的全民理财2.0时代到了。特别是当前伴随互联网成长起来的年轻人，可能会比上一代更具有理财意识。”(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)