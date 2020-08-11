人民网>>财经

报告：近七成人愿拿10%以上工资理财，你拿多少？

2020年08月11日08:01  来源：中新经纬
 

中新经纬客户端8月10日电 10日，上海高金金融研究院联合支付宝发布的《2020国人理财趋势报告》显示，近四成网上理财的用户已经有了把短期开销、保险保障和投资增值的钱做“三笔钱”配置的习惯。

报告还显示，近七成人愿意拿工资的10%以上理财，近两成人愿意拿工资的50%理财。支付宝理财平台上，35岁以下用户约占六成，已具备“三笔钱”的用户中近一半为90后。上海高金金融研究院联席院长李峰表示，近年来随着中国居民财富的爆发式增长，居民财富一改过去的单一储蓄结构，逐渐呈现多元化趋势。

报告显示，在打破刚兑的大趋势下，90%以上的人在调研时表示能够接受理财不是稳赚，能够接受一定的亏损，近两成人能接受持有期间亏损10%及以上

人们长期持有的习惯也在增强。自支付宝平台上线基金至今，平台上的“基民”平均持有基金的时间为337天。而2011年某独立基金销售机构的一项数据显示，2004年至2011年间，中国开放式基金的平均持有时间不超过180天。

蚂蚁集团财富事业群总经理王珺介绍，细分来看，支付宝平台上近四成基民的持仓在一年以上，但也有三成人买入后不到一个月就会清仓。他们之间的收益差距巨大：持仓不满一个月的人只有一半能赚到钱，但持仓满一年的近九成人都能赚到钱。坚持定投对于普通人来说也是更好的方式，定投一只基金获得的平均收益率是不定投的4倍。

华夏基金总经理李一梅表示，2013年货币基金拥抱“互联网”引发大家对公募基金的关注，但目前老百姓的理财选择仍较为单一，有的人只爱把钱存银行，有的人只炒股，还有的人全神贯注炒房，都有些“走极端”。“不过，如今越来越多人开始有资产配置的概念，全新的全民理财2.0时代到了。特别是当前伴随互联网成长起来的年轻人，可能会比上一代更具有理财意识。”(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved