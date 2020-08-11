7月CPI小幅反弹 全年物价回落态势不改

国家统计局10日数据显示，7月居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.7%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。业内指出，受汛情和不利天气影响，猪菜蛋等食品价格回升导致CPI短暂上行。不过，从生猪存栏看，猪肉价格上涨空间有限，加上洪涝影响将逐步消退以及季节性因素减弱，后续CPI涨幅将明显回落。预计全年CPI涨幅仍将逐季下行，保持前高后低态势。

“CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大。”国家统计局城市司高级统计师董莉娟指出，从环比看，CPI由上月下降0.1%转为上涨0.6%。从同比看，CPI上涨2.7%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，食品价格上涨13.2%，涨幅扩大2.1个百分点，影响CPI上涨约2.68个百分点。食品中，猪肉价格上涨85.7%，涨幅比上月扩大4.1个百分点；鲜菜价格上涨7.9%，涨幅扩大3.7个百分点。非食品价格由上月上涨0.3%转为持平。

“食品价格上涨仍是导致7月CPI同比涨幅回升的主要因素。7月食品价格同比上涨13.2%，涨幅较上月和去年同期分别扩大2.1个和4.1个百分点，影响CPI上涨约2.68个百分点。”中国民生银行首席研究员温彬表示，食品价格上涨主要由于天气不利、暴雨洪涝灾害导致供给减少、运输等环节受阻，部分地区、部分食品价格出现结构性上涨。

董莉娟也指出，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.5%，涨幅比上月回落0.4个百分点。据测算，在7月2.7%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为2.9个百分点，新涨价影响约为-0.2个百分点。

业内普遍认为，伴随洪涝影响逐步消退以及季节性因素减弱，后续食品价格将明显回落，带动CPI重新进入下行通道。“CPI短期反弹后将重回下行趋势，三季度之后物价水平可能走低。”交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟认为，当前CPI涨幅扩大主要是季节性因素导致食品价格波动，随着未来季节性因素减弱，食品价格可能明显回落。疫情导致消费需求偏弱，恢复是个缓慢过程，因此非食品价格可能仍将处于低位，未来有望逐渐趋稳微升，通缩风险也不大。整体判断，预计CPI涨幅上升将是短期现象，未来将有所回落。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，进入8月，猪肉供需平衡有所恢复，肉价进一步上涨动力削弱。8月猪肉价格同比涨幅将大幅下行，带动食品价格涨幅明显回落，加之非食品价格短期仍难以出现明显上行走势，预计8月CPI同比涨幅由升转降，这一下降过程有望持续到年末。

(责编：李都也(实习生)、李栋)