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中国市场成全球汽车业主要引擎 新能源领域拉动全球投资

2020年08月11日08:04  来源：经济参考报
 

　　随着国内疫情得到有效控制，在各种促消费政策支持下，国内汽车市场加速回暖，从4月开始连续三个月实现正增长，正在成为拉动全球汽车产业的主要引擎。

　　中国汽车工业协会最新统计数据显示，今年6月汽车产销分别完成232.5万辆和230万辆，环比分别增长6.3%和4.8%，同比分别增长22.5%和11.6%，连续第三个月实现正增长。中国汽车流通协会日前发布报告显示，7月高端车市场依旧保持良好增长态势，预计未来几个月将保持30%左右的增速。

　　相比中国市场，宝马、奥迪等高端品牌在中国以外的全球市场表现仍然疲软。宝马集团上半年在华销量超32万辆，其中二季度增幅达17%，但上半年全球市场销量下滑了23%，在欧洲和美国市场同比降幅分别为32.3%和29.4%。

　　中国市场也成为日系汽车销量的重要支撑。丰田、日产等品牌汽车在国内市场连续保持三个月正增长。6月，丰田新车销量同比增长22.8%，日产同比增长4.5%，马自达同比增长7.3%。

　　除了成为支撑全球汽车销售的重要引擎，中国汽车产业还成为全球汽车行业投资的热点，成为推进技术进步和产品升级的重要载体。

　　8月5日，梅赛德斯-奔驰与宁德时代宣布深化在动力电池技术领域的合作。双方将共同开发高新电池技术，支持梅赛德斯-奔驰车型阵容的大规模电动化。此前不久，梅赛德斯-奔驰宣布入股中国动力电池电芯制造商孚能科技有限公司。梅赛德斯-奔驰持有孚能科技约3%的股份，双方将开展高新电芯技术的开发和产业化，通过提高能量密度、缩短充电时间来实现新能源汽车续驶里程的大幅提升。

　　今年5月底，大众汽车集团斥资21亿欧元入股安徽江淮汽车集团以及动力电池企业国轩高科公司。宝马则继续加大对电动汽车和数字化方面的投资，与华晨汽车在辽宁打造先进零部件产业集群，与阿里在上海建立创新基地。

　　国内企业在汽车领域也频繁增加投资。包括宁德时代、国轩高科、利天万世、格林美等十多家动力电池产业链企业进行了投资扩产。

　　专家表示，今年上半年，汽车市场回暖明显，高端车市场占有率持续提升。这与国内汽车消费升级、促消费政策力度大、豪华品牌本土化加速等因素有关。随着中国稳外资、放开合资股比等措施不断落地，全球汽车企业对中国市场的投资也将持续加速。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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