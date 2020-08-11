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银保监会：上半年商业银行净利润同比下降9.4%

2020年08月11日08:06  来源：经济参考报
 

　　银保监会10日数据显示，今年上半年商业银行累计实现净利润1.0万亿元，同比下降9.4%。截至二季度末，商业银行不良贷款余额和不良贷款率“双升”，拨备覆盖率为182.4%，较上季末下降0.80个百分点。

　　整体来看，上半年我国银行业总资产实现平稳增长。截至二季度末，我国银行业金融机构本外币资产309.4万亿元，同比增长9.7%。其中，大型商业银行本外币资产126.0万亿元，占比40.7%，资产总额同比增长10.1%；股份制商业银行本外币资产55.7万亿元，占比18.0%，资产总额同比增长11.8%。

　　信贷服务方面，银行业金融机构用于小微企业的贷款快速增长，余额达40.7万亿元。其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额13.7万亿元，较年初增速17.7%。保障性安居工程贷款6.6万亿元，同比增长2.7%。

　　受疫情影响，我国商业银行不良贷款率及余额“双升”，但资产质量仍然保持基本稳定。2020年二季度末，商业银行（法人口径，下同）不良贷款余额2.74万亿元，较上季末增加1243亿元；商业银行不良贷款率1.94%，较上季末增加0.03个百分点。商业银行正常贷款余额138万亿元，其中正常类贷款余额134万亿元，关注类贷款余额3.9万亿元。

　　利润方面，数据显示，上半年商业银行累计实现净利润1.0万亿元，同比下降9.4%，平均资本利润率为10.35%。商业银行平均资产利润率为0.83%，较上季末下降0.15个百分点。

　　银保监会表示，我国商业银行风险抵补能力仍然较为充足。截至二季度末，商业银行核心一级资本充足率为10.47%，较上季末下降0.41个百分点；一级资本充足率为11.61%，较上季末下降0.34个百分点；资本充足率为14.21%，较上季末下降0.31个百分点。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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