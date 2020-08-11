2019全国财政决算出炉 新个税减税超预期

财政部网站10日消息，财政部日前对外发布2019年全国财政决算情况，2019年全国一般公共预算收入预算数192500亿元，决算数为190390亿元，决算数为预算数的98.9％。其中，中央一般公共预算收入预算数为89800亿元，决算数为89309.47亿元，为预算数的99.5%，比上年增长4.5%。

分税种来看，2019年国内增值税预算数为30040亿元，决算数为31160.46亿元，为预算的103.7%，比预算超收1120.46亿元，根据《关于2019年中央一般公共预算收入决算的说明》，主要是实施大规模减税降费后，税源增长高于年初预期。其中软件企业、资源综合利用企业等增值税退税决算数为1357.81亿元。

2019年个人所得税预算数为7740亿元，决算数为6234.19亿元，为预算的80.5%，比预算短收1505.81亿元，主要是提高基本减除费用标准和实施六项专项附加扣除政策的减税规模超出预期。

2019年车辆购置税预算数为3630亿元，决算数为3498.26亿元，为预算的96.4%，比预算短收131.74亿元，主要是汽车销量增长低于年初预期，免税的新能源汽车销量占比提升。

(责编：李都也(实习生)、李栋)