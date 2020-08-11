GDP预计大跌21% 英国经济恐陷入创纪录衰退

英国国家统计局预期12日发布今年二季度经济数据，国内生产总值（GDP）预计大跌21%，英国经济将陷入有史以来最严重衰退。

英国《卫报》9日报道，这将是2008年金融危机以来英国首度正式宣布经济陷入衰退。美国和欧元区先前已确认经济衰退。英国经济单季跌幅在七国集团中最大，主要原因是启动和解除“封城”措施均晚人一步。

新冠疫情暴发后，英国GDP今年一季度下滑2.2%。一般连续两个季度GDP萎缩即视作技术性衰退。而在疫情暴发前，英国经济已增长乏力，主要缘于“脱欧”不确定性和去年12月的议会选举拖累商业投资和消费支出。

《卫报》报道，眼下英国政府正试图在放松“封城”措施和刺激经济增长间达到平衡。经过4个月的严格防疫管控，越来越多企业财务承压，岗位流失日益严重。

英国全国经济与社会研究所副所长加里·扬说，英国GDP可能要到2023年下半年才会回升至2019年底水平。德意志银行经济师桑贾伊·拉贾说，英国经济面临“大量下行风险”，包括更多地方性“封城”措施、外部经济增长放缓、“脱欧”不确定性和失业率攀升。（海洋）

(责编：李都也(实习生)、李栋)